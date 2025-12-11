Cuối năm lại đào đường, sửa vỉa hè, Sở Xây dựng nói gì? 11/12/2025 22:28

(PLO)- Sở Xây dựng yêu cầu vào các thời điểm lễ, tết các đơn vị không được triển khai thi công, ngoại trừ các công trình trọng điểm, cấp bách.

Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 11-12, đại diện Sở Xây cho biết chỉ chấp thuận việc sửa chữa mặt đường trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau. Với phần vỉa hè có thể sửa chữa 24/24 giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ để người dân thuận tiện sinh hoạt.

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng Phòng kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng, thông tin trong năm 2025 đơn vị đã cấp khoảng 120 giấy phép thi công cho các đơn vị để triển khai các công trình giao thông trên địa bàn TP.

Ông Huỳnh Lê Công Trường thông tin tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, riêng đối với các công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè là 18 giấy phép, triển khai trên 54 tuyến đường (tập trung vào các khu vực trung tâm TP cũ như: quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 10, quận 12, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh). Đa số các công trình đang triển khai đạt tiến độ theo kế hoạch.

Riêng đối với phần vỉa hè, Sở Xây dựng đánh giá sau thời gian trên 10 năm khai thác sử dụng, vỉa hè trên nhiều tuyến đô thị của TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm, đã được UBND các quận tổ chức thực hiện cải tạo, chỉnh trang từ đầu năm 2025.

“Qua thực tế, việc cải tạo đem lại hiệu quả tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người bộ hành, đóng góp phần rất nhiều cho mỹ quan đô thị, được sự đồng tình ủng hộ của người dân TP”- ông Trường đánh giá.

Ông Trường cho biết hiện nay nhiều tuyến đang trong giai đoạn hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt là vỉa hè địa bàn trung tâm TP (quận 1, quận 3 cũ).

TP.HCM đang ráo riết cải tạo, nâng cấp vỉa hè để đón Tết 2026. Ảnh: NHƯ NGỌC

Ngoài thời gian thi công đã nêu, Sở Xây dựng yêu cầu vào các thời điểm lễ, tết các đơn vị không được triển khai thi công, ngoại trừ các công trình trọng điểm, cấp bách được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, yêu cầu thực hiện.

Cũng theo ông Trường, hiện nay do vào giai đoạn cao điểm thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công nên các đơn vị chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉnh trang đô thị. Hiện trên địa bàn trung tâm TP đang thực hiện chỉnh trang vỉa hè đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và Bến Thành), khu đất số 1 Lý Thái Tổ (kết hợp đồng thời cải tạo vỉa hè) do các đơn vị tài trợ nhằm chỉnh trang cảnh quan đô thị trước Tết dương lịch 2026.

Đối với các dự án trọng điểm (nút giao An Phú, đường Vành đai 3,…), Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng để xem xét có giải pháp cụ thể riêng đối với từng dự án, hạng mục, khu vực để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao vào dịp cuối năm.