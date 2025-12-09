Dự báo mưa liên tục 3 ngày, Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa xả nước đón lũ 09/12/2025 16:10

(PLO)- Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 ngày tới, Khánh Hòa sẽ có mưa to, rất to, có nơi mưa trên 200 mm, sông Cái Nha Trang sẽ có đỉnh lũ trên dưới báo động 2.

Ngày 9-12, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khi dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài.

Dự báo mưa liên tục 3 ngày

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 9 đến 11-12, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và rìa Bắc rãnh thấp xích đạo, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, cường suất mưa mạnh từ chiều tối 9-12 đến hết ngày 10-12.

Dự báo mưa to những ngày tới, sông Cái Nha Trang sẽ xuất hiện một đợt lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tổng lượng mưa phổ biến phía Bắc tỉnh 60-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; phía Nam tỉnh 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm (đặc biệt chú ý khu vực ven biển).

Do mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt lũ từ báo động 1-2. Riêng sông Cái Nha Trang trên dưới báo động 2.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn (trường hợp cần thiết bắt buộc phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn); phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Vận động người dân ở những khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt chủ động kê cao tài sản, vật dụng gia đình để tránh thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt.

Các hồ khẩn trương xả nước

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị tại các vị trí xung yếu của các địa phương, bảo đảm sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn kịp thời khi xảy ra tình huống thiên tai; đồng thời luôn đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sở Công Thương được giao trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị cung cấp điện duy trì nguồn điện liên tục, có phương án bảo vệ hệ thống điện, không để tình trạng mất điện thời gian dài như đợt mưa lũ vừa qua; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng mưa lũ tăng giá bất hợp lý.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa chủ động xả hạ thấp mực nước để đón lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông.

Đồng thời, có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, kịp thời khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi mưa lũ xảy ra. Tuyệt đối không được để tình trạng mất kết nối thông tin, liên lạc như đợt mưa lũ vừa qua.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước khẩn trương vận hành điều tiết theo quy trình các hồ chứa, đảm bảo hạ thấp mực nước tích để tạo dung tích đón lũ, hạn chế ngập lụt vùng hạ du.

Xem xét, tính toán nhu cầu dùng nước các hồ để điều tiết về dung tích đảm bảo đón lũ cho đợt mưa này; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.