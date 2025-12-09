Kết thúc lệnh cấm cầu Trần Phú ở Nha Trang 09/12/2025 15:34

(PLO)- Sau gần hai tuần cấm cầu Trần Phú để khắc phục sự cố sạt lở móng, từ hôm nay các phương tiện được lưu thông trở lại.

Ngày 9-12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết tất cả các phương tiện sẽ được phép lưu thông qua cầu Trần Phú từ hôm nay.

Trước đó, ngày 27-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trần Phú trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở mố cầu.

Cầu Trần Phú đã sửa xong phần sạt lở ở mố cầu. Ảnh: XH

Sau thời gian thi công sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở mố cầu Trần Phú do ảnh hưởng mưa lũ, căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường, thí nghiệm và đánh giá của đơn vị tư vấn thiết kế, hiện nay công trình đã đảm bảo điều kiện an toàn để đưa vào khai thác trở lại.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường tháo dỡ các biển báo hiệu đường bộ đã tổ chức cấm và phân luồng các phương tiện theo lệnh cấm trước đó.

Như PLO đã thông tin, do ảnh hưởng mưa, lũ từ ngày 16 và 22-11, sóng lớn đánh làm xói lở, hư hỏng tứ nón và mố bên phải cầu Trần Phú hướng từ phía Bắc đi qua phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa sẽ cấm phương tiện là ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Trần Phú hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Trần Phú, để đảm bảo an toàn giao thông công trình cầu.