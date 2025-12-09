Đèo Khánh Lê liên tục sạt lở, Khánh Hòa kiến nghị sớm đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt 09/12/2025 07:10

(PLO)- Đợt mưa lũ vừa qua khiến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê liên tục sạt lở, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Đoạn qua đèo Khánh Lê liên tục sạt lở

Quốc lộ 27C là tuyến đường huyết mạch nối hai trung tâm du lịch Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đèo Khánh Lê liên tục sạt lở, đến hôm nay (8-12) vẫn chưa thông xe. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động, tuyến đường này thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão, nhất là đoạn đèo Khánh Lê (đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào cuối năm 2024, do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Thời điểm đó, có đến 10 điểm sạt lở với hơn 100.000 m3 bùn đất tràn xuống mặt đường, gây hỏng nhiều công trình giao thông, hộ lan, đường cứu hộ...

Đến ngày 16-11-2025, mưa lớn liên tục, tại đoạn đèo Khánh Lê khiến một khối đá khổng lồ sạt xuống, rơi trúng vào một xe khách đang chạy. Vụ tai nạn làm sáu người thiệt mạng.

Từ ngày 16-11 đến nay, toàn tuyến Quốc lộ 27C có 52 điểm sạt lở, trong đó 35 vị trí bị tắc đường hoàn toàn. UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đóng đèo để khắc phục.

Đến nay, lực lượng bảo trì đã dọn đất đá, bước đầu thông xe một hoặc hai làn tại 41 vị trí; còn lại 11 điểm từ Km44+410 đến Km65+585 vẫn đang bị chia cắt.

Theo ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tuyến Quốc lộ 27C thường xuyên xảy ra sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Ông Huyền cho rằng việc xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai đầu tư dự án này trước năm 2030; chấp thuận phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT để trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường bộ cao tốc Nha Trang. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Kiến nghị sớm đầu tư cao tốc nối Nha Trang - Đà Lạt

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để làm rõ các nội dung về đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc nối Nha Trang - Đà Lạt.

Một điểm sạt lở nặng trên đèo Khánh Lê sau đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, trong năm 2024, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT có sự tham gia vốn nhà nước).

Dự án có phạm vi nghiên cứu toàn bộ tuyến Nha Trang - Đà Lạt - Liên Khương, với điểm đầu giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Diên Thọ (tỉnh Khánh Hòa), điểm cuối giao với đường bộ cao tốc Liên Khương - Prenn (chân đèo Prenn) tại phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 99 km, trong đó đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km, đoạn Đà Lạt - Liên Khương dài 18,2 km.

Theo tờ trình, phạm vi đề xuất đầu tư đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km, trong đó đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 44 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 36,8 km.

Phạm vi đề xuất đầu tư có điểm đầu tại Km0+00 giao với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông tại xã Diên Thọ; điểm cuối tại Km80+810, ngã ba Đarahoa, phường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng).

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 627 ha (tỉnh Khánh Hòa 326,54 ha, tỉnh Lâm Đồng 300,51 ha). Tổng mức đầu tư dự án hơn 25.000 tỉ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư tham gia dự án là 35%, vốn nhà nước tham gia dự án là 65% (vốn ngân sách 2 địa phương Khánh Hòa và Lâm Đồng khoảng 1.171 tỉ đồng, vốn ngân sách trung ương khoảng 15.115 tỉ đồng).