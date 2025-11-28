Đèo Khánh Lê sạt lở, mặt đường nứt toác sau nhiều trận mưa lớn

Xuân Hoát

(PLO)- Mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 100 m, mặt đường nứt toác.

Ngày 28-11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực từng giờ để khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Nha Trang (Khánh Hòa).
Theo Sở Xây dựng, sau nhiều ngày mưa lớn, khu vực đèo Khánh Lê đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm bị sạt lở. Trong đó, có vị trí sạt lở 1/2 nền đường, có đoạn kéo dài khoảng 100 m, sạt sâu hơn 5 m.
Hiện, tuyến quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị hỏng rất nặng, mặt đường phát sinh ổ gà xen rạn vỡ, nứt gãy, sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500m2.
Đèo Khánh Lê có tổng cộng có 42 điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá khoảng 104.530 m3 và 100 cây ngã đổ; trong đó có 19 điểm tắc đường hoàn toàn. Do đèo sạt lở nên tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông.
Có những đoạn bị các khối đá nặng hàng trăm tấn lăn xuống chắn ngang khiến công tác tiếp cận các điểm sạt lở gặp nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nổ mìn phá đá. Tuy nhiên, công việc này đang rất chậm do phá được một điểm thì công nhân phải dọn xong mới phá được điểm tiếp theo.
Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, trên đèo Khánh Lê đang có rất nhiều đất, đá cheo leo trên vách đèo, trong khi thời tiết còn diễn biến bất thường, cơn bão số 15 đang có nguy cơ đổ bộ vào Khánh Hòa.
Dù đã nỗ lực huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục hiện vẫn chưa biết khi nào cho thông xe một làn qua đèo Khánh Lê.
Hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục tình trạng hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có đèo Khánh Lê.
Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế giám sát chặt chẽ công tác khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng cử người tại các điểm sạt lở để nắm tình hình, báo cáo, cập nhật về UBND tỉnh, trong đó lưu ý điều tiết khắc phục trước mắt và lâu dài.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 ngày 16-11, xe khách biển số TP.HCM chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi.

Khi đến Km45 thuộc đèo Khánh Lê thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải khiến xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 18 người bị thương.

Xuân Hoát
