Đèo Khánh Lê sạt lở, mặt đường nứt toác sau nhiều trận mưa lớn

Ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế giám sát chặt chẽ công tác khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 ngày 16-11, xe khách biển số TP.HCM chở 29 người hành trình từ Đà Lạt đi Quảng Ngãi.

Khi đến Km45 thuộc đèo Khánh Lê thì bị sạt lở đất đá đổ vào bên phải khiến xe bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm sáu người chết (gồm ba nam, ba nữ), 18 người bị thương.