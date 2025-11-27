Hàng ngàn xe máy bị ngập sau trận lụt lịch sử ở Nha Trang được sửa miễn phí

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, chương trình sửa xe miễn phí sẽ được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: Nhà thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh); nhà thờ giáo xứ Chợ Mới (296 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang) và đường trước trụ sở HĐND - UBND phường Nam Nha Trang (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang).