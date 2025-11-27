Hàng ngàn xe máy bị ngập sau trận lụt lịch sử ở Nha Trang được sửa miễn phí

(PLO)- Đội sửa xe tình nguyện hoạt động hết công suất để sửa xe cho người dân ở Nha Trang sau trận lụt lịch sử.
Ngày 27-11, hàng ngàn xe máy bị ngập trong trận lụt lịch sử ở Nha Trang vừa qua đã được người dân đưa đến các điểm sửa xe miễn phí. Trong ảnh là điểm sửa xe miễn phí ở Nhà thờ giáo xứ Chợ Mới, phường Tây Nha Trang. Từ sáng sớm, người dân đã đưa xe máy đến để nhờ thợ sửa chữa. Số lượng xe ngày một nhiều. Ngay khi nhận xe, người thợ bắt tay ngay vào sửa chữa. "Xe máy của người dân sẽ được vệ sinh, xả nước, thay nhớt, thay bu-gi, làm sạch lọc gió; kiểm tra hệ thống điện, phanh, xích, đèn, ắc quy; tư vấn người dân nhận diện hư hỏng sau ngập nước và hướng dẫn bảo dưỡng đúng cách"- một thợ sửa xe cho biết. Dấu tích còn hằn trên chiếc xe máy sau trận lụt lịch sử. Theo các thợ sửa xe, ưu tiên trước mắt là sửa nhanh các xe hư hỏng nhẹ để người dân kịp thời có phương tiện đi lại sau lũ lụt. Trường hợp xe hư hỏng nặng, vượt khả năng khắc phục tại chỗ, người dân sẽ được hỗ trợ liên hệ cơ sở sửa chữa uy tín để xử lý. "Trước mắt, đoàn chỉ hỗ trợ xử lý các tình huống xe bị ngập nước, bao gồm thay dầu, vệ sinh toàn bộ hệ thống nhiên liệu bị dính nước, thay bu-gi và lọc gió miễn phí cho bà con"- anh Thành, thợ sửa xe cho biết. "Xác định giúp bà con là chính nên anh em ai cũng tự biết công việc để làm, nghỉ ngơi tính sau"- anh Thành nói. Chương trình sửa xe miễn phí do Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội kỹ thuật xe máy Khánh Hòa thực hiện. "Chúng tôi muốn góp phần sức nhỏ để giúp người dân vùng lũ sớm có phương tiện đi lại, trong khi các điểm sửa xe trên địa bàn khu vực Nha Trang đã quá tải nhiều ngày qua"- anh Sơn cho biết. Đến chiều 27-11, người dân vẫn ùn ùn đưa xe đến các điểm sửa chữa khiến bãi giữ xe quá tải. Do quá nhiều xe nên các tình nguyện viên phải đánh số, ghi tên, ghi số điện thoại để hẹn khi nào sửa xong gọi chủ xe đến lấy. Chỉ trong buổi sáng, lượng xe của người dân đưa đến sửa rất lớn. Chung niềm vui với chủ xe là những người thợ trực tiếp sửa chữa. Do số lượng xe quá nhiều, hàng trăm người đến sau vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt. Họ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt vì hơn ai hết, sự kiên nhẫn của một cá nhân lúc này cũng là niềm vui của người khác.
Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, chương trình sửa xe miễn phí sẽ được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: Nhà thiếu nhi Diên Khánh (đường Trần Quý Cáp, xã Diên Khánh); nhà thờ giáo xứ Chợ Mới (296 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang) và đường trước trụ sở HĐND - UBND phường Nam Nha Trang (tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang).