Người dân Nha Trang kể khoảnh khắc thoát chết trong đêm khi nước lụt dâng cao 4 m 21/11/2025 21:22

(PLO)- Nhiều người dân ở Nha Trang đã thoát chết thần kỳ khi nước lụt ngập ngang cổ, họ đứng trong dòng nước lạnh buốt suốt đêm và nghĩ mình sẽ chết đến lúc được cứu sống.

Chiều 21-11, hàng ngàn người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vội vã, chỉ kịp cầm theo vài bộ quần áo, dắt díu nhau rời khỏi nhà khi nghe tin lũ sẽ lên lại vào đêm nay.

Đêm lụt kinh hoàng của người dân Nha Trang

Tất tả cầm theo bốn bộ đồ cho hai đứa con, chị Vy ở thôn Phú Trung 1, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dắt díu nhau theo đoàn người sơ tán.

Người dân nghe tin lũ lại về, dắt díu nhau, nhờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Lũ lên nữa hả anh. Tối nay lũ lại lên như đêm qua hả chú"- chị Vy hỏi với một cán bộ đang hướng dẫn hàng chục người từ các ngã hẻm tỏa ra đường Phú Trung ra đường Trung Tâm Xã để ra chốt đường 23-10.

"Đi thôi chị ơi. Đi đi cụ ơi. Dự báo tối nay lũ lại lên nữa đó"- một cán bộ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa hô lớn.

20 giờ ngày 20-11, hàng ngàn người dân ở khu vực phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang í ới hỏi thăm nhau có ổn không.

Nửa đêm, nước lên rất nhanh. Cả con hẻm đường Nhà Nghĩa chìm trong biển nước. Những khu nhà trọ nước đã tiệm cận mái nhà.

4 giờ sáng ngày 21-11, ở hẻm đường Nhà Nghĩa bắt đầu xuất những tiếng kêu cứu yếu ớt dưới mái tôn, mái ngói. Lúc này một số ngôi nhà đã ngập sâu, vì nước dâng cao hơn 3 m.

Thoát chết nhờ hàng xóm

"Bà Tư ơi. Bà Tư ơi! Chú Quốc ơi. Quốc ơi", là những tiếng kêu thất thanh của anh Lê Văn Thịnh (47 tuổi, ở tổ dân phố Phú Trung 2) khi leo mái nhà qua hàng xóm hỏi thăm. Lúc này cả con hẻm đường Nhà Nghĩa chỉ còn một màu đục vàng của nước lũ từ thượng nguồn theo sông Cái đổ về.

5 phút sau, khi nghe tiếng người từ bên trong dội ra yếu ớt. "Tôi ở trong bếp, vào cứu tôi với chú Thịnh".

Anh Lê Văn Thịnh phá cửa vào cứu hai mẹ con hàng xóm.

Lập tức, anh Thịnh trườn theo mái tôn nhảy xuống phá cửa trước để bơi vào bên trong. Từ ánh sáng mờ của buổi sớm mai, bà Tư được anh Thịnh dìu ra. Mặt tái mét: "Chú vào dìu thằng Quốc ra nữa. Nhớ cầm giúp tôi túi thuốc huyết áp nha chú Thịnh"- bà Tư vừa nói, vừa run lẩy bẩy trong cơn mưa lạnh.

Vừa cứu được hai người, thì cách đó ba căn nhà những tiếng kêu cứu từ mái ngói: "Có ai đưa hai mẹ con bà Bảy ra giúp với".

Lúc này, anh Thịnh với con trai cầm theo búa nhảy lên mái nhà, loay hoay mất 10 phút không cách nào tiếp cận được nơi mẹ con bà Bảy đang đứng.

"Cửa trước chắc quá, không đạp vào được"- vừa nói, anh Bi vừa leo lên lại mái nhà để tìm cách khác. Bố con anh Thịnh quyết định đục mái ngói từ trên nóc, dùng ống nước tiếp cận.

10 phút sau, hai mẹ con bà Bảy được đưa ra ngoài. Bà Bảy cùng con trai run lẩy bẩy. "Tôi với con trai đứng trên nóc tủ cả đêm. Cám ơn chú Thịnh"- bà Bảy vừa nói, người vẫn run.

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, anh Thịnh đã đập mái ngói ba ngôi nhà, đục mái tôn một nhà cứu được 8 người. Ngoài hai mẹ con bà Tư, bà Bảy, anh Thịnh còn cứu một gia đình bốn người, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Hai bố con anh Thịnh phá ngói cứu một gia đình có hai trẻ nhỏ khi nước lụt dâng cao gần 4 m.

"Không nhờ hàng xóm dùng ống nước cứu chắc tôi đã bị nước lụt nhấn chìm"- chị Nguyễn Thị Chót, ngụ phường Tây Nha Trang, kể.

Nửa đêm, nước dâng cao quá bàn thờ, chị Chót trèo lên nóc tủ quần áo cố thủ. "Đến khoảng 0 giờ, nước dâng cao ngang ngực. Cảm giác sợ hãi dâng lên khi tôi chỉ có một mình. Nước vẫn đang lên. Ngoài trời mưa tầm tã"- chị Chót kể.

Đến 4 giờ sáng, nước dâng lên đến cổ. Ướt lạnh, cộng thêm đuối sức, nhưng chị Chót quyết định đạp cửa bơi ra ngoài kêu cứu.

"Lúc bơi ra đến hàng rào, thấy nước chảy xiết. Tôi chỉ kịp bám vào hàng rào kêu cứu, hy vọng hàng xóm nghe thấy".

May mắn, lúc đó ở ngôi nhà đối diện có người nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi dùng một đoạn ống nước quăng sang để chị Chót buộc vào người.

"Hàng xóm đã kéo tôi qua dòng nước chảy xiết, đưa tôi vào tầng 2. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi đã sống sót thần kỳ nhờ hàng xóm của mình"- chị Chót nghẹn lại.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Nha Trang, thời điểm nước lũ cao nhất đêm 20-11, rất nhiều người dân cần hỗ trợ. Tuy nhiên, trời tối, nước dâng cao, điện mất, không có sóng điện thoại nên một số khu vực không thể tiếp cận.

Đến chiều 21-11, khu vực xã Vĩnh Thạnh cũ vẫn mất sóng điện thoại, mất nước. Nhiều người dân bức xúc vì trong hoàn cảnh đối diện với hiểm nguy, họ không thể kêu cứu.

Anh Lê Văn Thịnh (đi cuối) sau khi cứu hai mẹ con nhà bà Bảy. Ảnh: XUÂN HOÁT

Không có sóng điện thoại, người dân không thể gọi cứu hộ, không thể lên mạng xã hội kêu cứu dù chỉ vài dòng ngắn ngủi. Hàng ngàn người chịu lạnh, chịu rét, cố bám trụ trong dòng nước lụt dâng cao gần 4 m.

"Đến chiều nay, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để di tản tất cả những người dân ở vùng thấp trũng. Nhất quyết không để ai ở lại vì dự báo nước lũ sẽ tiếp tục lên trong đêm nay"- một cán bộ đi vận động dân sơ tán nói.

Bàn cách hỗ trợ tối đa cho dân

Sau mưa lũ, toàn tỉnh Khánh Hòa có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập với khoảng gần 15.000 hộ dân. Thiệt hại của người dân đến thời điểm hiện tại ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương chiều 21-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, yêu cầu đến chiều tối 21-11, tất cả địa phương phải tiếp cận được tất cả người dân trong khu vực bị lũ lụt.

Đồng thời, huy động lực lượng chuyên nghiệp, sử dụng các trang thiết bị phù hợp đi sâu vào vùng ngập để đưa người dân ra khu vực an toàn... Việc tiếp tế lương thực, thực phẩm phải đảm bảo đầy đủ, nếu để người dân thiếu nước uống, đồ ăn, địa phương và Sở Công Thương phải chịu trách nhiệm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, yêu cầu hỗ trợ tối đa cho người dân bị thiệt hại. Ảnh: XH

Bí thư Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài chính cấp đủ ngân sách cho các địa phương theo nhu cầu thực tế; các ngành, địa phương chủ động thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Đồng thời, nghiên cứu phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử tốt nhất theo quy định và trong khả năng cân đối ngân sách theo hướng, hỗ trợ 60 triệu đồng đối với các nhà dân bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng cần sửa chữa.

Hỗ trợ hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ; hỗ trợ trang bị sách vở, đồ dùng học tập cho các học sinh từ cấp tiểu học trở lên tại các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại với mức 500.000 đồng/cháu.

Ông Thành cũng giao UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch. Các chính sách an sinh, bảo trợ xã hội khác thực hiện theo quy định hiện hành.