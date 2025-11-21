Chân cầu Long Hồ sạt lở nặng, nguy cơ mất an toàn 21/11/2025 16:00

(PLO)- Một mảng lớn ở chân cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh bị sạt lở, hư hỏng nặng, vết nứt lan rộng uy hiếp an toàn cầu.

Chiều 21-11, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã căng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực đường dẫn gần cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Bắc Cam Ranh, sau nhiều ngày mưa lớn, phần chân cầu Long Hồ đã bị sạt lở một mảng lớn.

Chân cầu Long Hồ bị sạt lở. Ảnh: A. BÍCH

Ngoài ra, phần mái ta-luy đường dẫn đầu cầu Long Hồ đã bị hư hỏng một đoạn dài khoảng 50 m, gây hiện tượng trượt mái ta-luy, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh cho biết, ngay sau cơn bão số 13, phường đi kiểm tra và đã phát hiện vết nứt lớn này. Tuy nhiên, đợt lũ lụt này các vết nứt rộng ra, nguy cơ mất an toàn nhiều hơn.

Một phần ta-luy đường dẫn vào cầu Long Hồ cũng sạt lở. Ảnh: A. BÍCH

Tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 10-11, UBND phường Bắc Cam Ranh đã báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra và có phương án sửa chữa kịp thời phần ta-luy đường dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, cũng như an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, đến nay vị trí này vẫn chưa được sửa chữa.