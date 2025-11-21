Vùng 4 Hải quân cứu gần 2.000 người trong đợt lụt kỷ lục 21/11/2025 13:49

(PLO)- Lực lượng thuộc Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong đợt lụt kỷ lục.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sâu tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân vào khu vực ngập lụt cứu người dân ra ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và đề nghị của chính quyền địa phương, từ đêm 19 đến sáng 21-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động bốn đoàn công tác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, như phường Tây Nha Trang, xã Diên Khánh, xã Ninh Hòa, xã Cam Lâm, khu vực Suối Hiệp và một đoàn tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Hàng ngàn người dân được đưa ra ngoài đến nơi an toàn.

Đợt này, Vùng 4 Hải quân đã cử hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, huy động 63 ô tô các loại, 22 xuồng cao tốc và nhiều trang bị, vật chất bảo đảm cùng nhu yếu phẩm xuyên đêm đến với bà con khu vực vùng lũ.

Những địa bàn bị ngập nặng, cô lập cục bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mặt các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Các chiến sĩ vào vùng ngập sâu để đưa người dân ra ngoài.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã khẩn trương triển khai nguồn hỗ trợ 150 triệu đồng (200 suất quà) của Quân chủng Hải quân đến với nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng; đồng thời thành lập đoàn công tác của Vùng tới hỗ trợ, giúp đỡ, tặng nhu yếu phẩm, thuốc men cho nhân dân vùng lũ.

Có gần 2.000 người ở các khu vực ngập lụt được đưa ra ngoài an toàn.

Đến nay, lực lượng thuộc Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Nhu yếu phẩm hỗ trợ đến thời điểm này là 60 thùng lương khô, 60 thùng mì tôm, 100 thùng nước lọc và nhiều vật chất cứu hộ khác giá trị hơn 500 triệu.

Một cụ già được di dời ra khỏi khu vực ngập lụt.

Đại tá Bùi Quang Thuyên, Phó Tư lệnh Vùng, trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp dân, cho biết: "Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên, với tinh thần 'cứu giúp nhân dân như chính người thân của mình', chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiếp cận và đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian nhanh nhất, đồng thời kịp thời trao tận tay bà con các nguồn hỗ trợ thiết yếu”.