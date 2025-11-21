Đường sắt qua Khánh Hòa bị hư hỏng nặng, ngưng toàn bộ các chuyến tàu 21/11/2025 12:51

(PLO)- Một đoạn đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa bị nước lũ cuốn trôi mất chân, hổng đường ray.

Sáng 21-11, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết mưa lũ nhiều ngày qua khiến đoạn đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 100 m, sâu gần 10 m thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị bay cả nền đường, trơ lại đường ray, tàu không thể chạy qua.

Đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa bị hư hỏng nặng. Ảnh: QV

Hiện ngành đường sắt đã tạm dừng không cho tàu chạy vì đường sắt bị ngập lụt, hư hỏng.

Toàn bộ các đoàn tàu đi qua địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ đã ngưng chạy do ảnh hưởng của mưa lũ.

Sáng 21-11, Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa tiếp tục phát dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, tổng lượng mưa tính từ 1h ngày 20-11 đến 1 giờ ngày 21-11, phổ biến khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa là 100-250 mm, phía nam 20-60 mm, có nơi cao hơn như Đại Lãnh 451,2 mm, Hồ Hoa Sơn 529,0 mm...

Từ sáng sớm 21 đến sáng sớm 23-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa đến mưa to, riêng phía Bắc có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 70-120 mm, có nơi cao hơn 150 mm.

Hiện nhiều khu vực ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vẫn đang bị ngập sâu trong nước.