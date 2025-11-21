Người Nha Trang dỡ mái ngói, phá tường cứu nhau lúc nước lũ cao 4 m 21/11/2025 11:38

(PLO)- Nước lên cao gần 4 m, hàng ngàn người dân ở Nha Trang phải lên nóc nhà kêu cứu trong đêm.

Đêm 19-11, nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu vực ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nước dâng cao 4 m.

Hàng trăm nóc nhà chìm trong biển nước. Tiếng kêu cứu vang khắp, nhưng nước quá lớn không thể ứng cứu.

Tại tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, đến sáng 20-11, nước vẫn cao hơn 3 m. Nhiều người thoi thóp qua khe mái nhà kêu cứu.

Người dân phá mái ngói để cứu hàng xóm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lúc này, nhiều người nhà có lầu đã đập cửa sổ để leo lên mái nhà cứu hàng xóm.

"Cứu tôi với, lạnh quá"- bà Nguyễn Thị Chót, tổ dân phố Phú Trung 2 kêu cứu lúc rạng sáng.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Bi lao nhanh trên mái nhà, dỡ ngói của nhà bà Chót kéo lên. "Suốt đêm tôi trú trên nóc tủ. Đến khoảng 4 giờ sáng không còn chịu nổi nhưng kêu không ai nghe. May có anh Bi cứu giúp"- bà Chót chưa hết bàng hoàng.

Cạnh đó, vợ chồng anh Lương ở nhà cấp bốn, có gác xép nhưng gần sáng thì nước dâng tới mái. "Nhà có hai con nhỏ, tôi cố gắng kêu cứu mong ai nghe thấy"- anh Lương nói sau khi được cứu.

Anh Nguyễn Văn Bi (ngoài cùng bìa trái) đã cứu nhiều người trước khi họ kiệt sức trong nước lụt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hàng xóm phải mang búa ra phá mái ngói, dỡ lớp la phông bằng tôn phía dưới để đưa hai đứa nhỏ và vợ chồng anh Lương ra ngoài.

"Không có hàng xóm, chắc gia đình tôi lâm nguy. Lũ lên nhanh, cao quá"- anh Lương run run.

Khu vực Phú Trung 2 nước cao có nơi tới 4 m, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Nhà nào có lầu một cũng phá cửa sổ để cứu hàng xóm.

"Có hai mẹ con đứng nguyên đêm vì lạnh. Lúc tôi phá cửa kéo lên, hai mẹ con lạnh run người không nói nên lời. Thêm 20 phút nữa chắc ngã quỵ"- anh Bi, người cứu được 12 người ở tổ dân phố Phú Trung 2 kể lại.

Đến sáng 21-11, nước ở một số khu vực ở phường Tây Nha Trang vẫn cao gần 2 m.

Bên ngoài, hàng trăm người thuộc lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn nỗ lực tiếp cận các khu vực ngập để sơ tán người dân. Tuy nhiên, nước lũ quá cao, việc cứu dân gặp rất nhiều khó khăn.

Phá mái tôn cứu người dân mắc kẹt trong nhà lúc nước lũ cao gần 4 m ở phường Tây Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 14 người chết và một người mất tích do mưa lũ gây ra. Trong đó có sáu người chết do sạt lở trên đèo Khánh Lê và hai người chết do sạt lở trên đèo Khánh Sơn.

Số người chết và mất tích có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc.

Nhiều khu vực ở Nha Trang ngập sâu trong nước. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tính từ ngày 16-11 đến nay, toàn tỉnh có 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lụt. Hiện nay, vẫn còn nhiều gia đình bị ngập cao đến mái nhà cần sơ tán khẩn cấp. Cụ thể tại các xã, phường: Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền… trong đó có nhiều gia đình đã phải ở trên mái nhà từ đêm 19-11 đến nay.

Hàng ngàn người Nha Trang sơ tán khi nước lũ lên cao kỷ lục. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong năm ngày, người dân Nha Trang hứng chịu bốn trận lụt kinh hoàng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Những người may mắn được cứu kịp thời trong đợt mưa lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT