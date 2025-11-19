Khánh Hòa: Lũ lên từng giờ, lực lượng cứu hộ đưa hàng trăm người thoát lũ dữ 19/11/2025 17:54

(PLO)- Lũ vẫn dâng cao, liên tục phá mốc lịch sử, hàng ngàn người dân trở tay không kịp phải nhờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ mới thoát nạn.

Ba hôm trước, người dân Nha Trang trở tay không kịp vì lũ về quá nhanh. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, hàng ngàn hộ dân ở hạ lưu sông Cái Nha Trang ngập nặng.

Người Nhà Trang lần đầu "nếm trải" cảnh tượng kinh hoàng khi nước dâng cao 2 m, nhiều khu vực chìm nghỉm trong nước.

"Dàn trận" lúc 0 giờ chờ lũ về giúp

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Khánh Hòa, tối 18-11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng cho người dân.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ vượt lũ cứu người dân. Ảnh: MT

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa có phương án sơ tán dân, kích hoạt các phương án khẩn cấp. “Nếu ai không đi, không chấp hành phải cưỡng chế, không để thiệt hại về người”- ông Dũng lưu ý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Trần Hòa Nam cho biết, những ngày tới, tỉnh sẽ tổ chức huy động, bố trí lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai công tác tìm kiếm người bị cuốn trôi tại xã Nam Khánh Vĩnh, phường Bắc Nha Trang.

Đồng thời, tỉnh sẽ bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ chuyên trách, lực lượng hỗ trợ tại chỗ, tổ chức tìm kiếm theo đúng phương án, an toàn và liên tục cho đến khi hoàn tất nhiệm vụ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, giúp dân là trên hết, nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cứu hộ phải đặc biệt coi trọng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cộng thêm dự báo nhiều nơi ở địa phương sẽ đón từ 1, 2 trận lũ, Ban giám đốc đã yêu cầu ứng trực 100% quân số.

Đồng thời, cắt cử các tổ, đội cùng phương tiện chuyên dụng cơ động đến những vùng xung yếu, cảnh chờ lũ về để giúp dân.

Đúng 0 giờ 30, một tổ cán bộ, chiến sĩ cùng xe, canô, xuồng hơi,...có mặt ở đoạn chợ Ga trên đường 23-10, phường Tây Nha Trang. Đây là nơi một hôm trước hàng trăm người kêu cứu trong đêm vì nước lũ dâng cao kỷ lục, họ thoát thân không kịp.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt lúc 0 giờ ngày 19-11 ở điểm phường Tây Nha Trang. Ảnh: AB

Tại điểm tập kết, một nhóm lấy giấy bút, người rọi đèn ghi chép tất cả nội dung cuộc gọi,tin nhắn của người dân để định hướng các mũi tiếp cận giải cứu.

"Khu vực chợ Ga của phường Tây Nha Trang đặc điểm hẻm nhiều, nước ngập sâu trong khi trời tối nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn"- một chiến sĩ cho hay.

Xuyên đêm, hàng chục người gọi kêu cứu đều được lực lượng cứu nạn, cứu hộ vào tận nơi ứng cứu.

Khu đường Quy Đông ở phường Tây Nha Trang chưa bao giờ ngập quá 0,5 m mà trận lũ đêm 18 sáng 19-11, nước dâng cao hơn 1m.

Hàng trăm hộ dân lần đầu bỏ nhà sơ tán. Tuy nhiên, một số nhà có nền xây cao chủ quan khi nước tràn vào nhà quá lớn mới hốt hoảng kêu cứu.

Lập tức, một nhóm cứu nạn, cứu hộ cùng xuồng hơi vượt lũ dữ cứu người. "Thông tin ban đầu chỉ biết nhà có sáu người, có hai trẻ nhỏ và nằm trên đường Quy Đông"- chỉ huy nhóm cứu nạn, cứu hộ nói.

Sau gần 2 tiếng vượt lũ, nhóm cũng tiếp cận được ngôi nhà có tín hiệu kêu cứu trên đường Quy Đông.

Hai cháu nhỏ cùng bốn người lớn ở đường Quy Đông được cứu kịp thời khi nước lũ dâng cao. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chiếc xuồng hơi được ưu ái cho hai cháu nhỏ nhất, còn lại lội bộ khi nước lũ dâng cao ngang ngực. "Tôi vô cùng biết ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đến kịp thời. Không có họ, gia đình không biết làm sao khi nước vẫn đang dâng cao" - một người được cứu chia sẻ.

Giải cứu hàng trăm người trong lũ dữ

Sáng hàng chục hộ dân ở tổ dân phố Đồng Rọ, phường Nam Nha Trang, kêu cứu vì mắc kẹt khi nước lũ dâng nhanh.

Lập tức, một tổ công tác thuộc Phòng PC07, Công an tỉnh Khánh Hoà lên đường ứng cứu. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với nước lũ chảy xiết, những người đầu tiên được cứu ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu được 12 người, trong đó người già và trẻ em được ưu tiên đưa ra ngoài trước.

Theo lãnh đạo Phòng PC07, lực lượng của đơn vị đang nỗ lực giải cứu hết người dân ở khu Đồng Rọ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng PC07 cho biết một số người dân không chịu ra ngoài nên lực lượng chức năng đang báo cáo lãnh đạo cưỡng chế, đưa đến khu an toàn.

Vượt lũ dữ cứu dân. Ảnh: MT

Cùng thời điểm, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đã triển khai hai tổ công tác cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn tại hai địa điểm thôn Phú Cang 2 và thôn Vinh Huề, xã Vạn Ninh.

Tại hai nơi này, lực lượng chức năng hỗ trợ, cứu nạn tổng cộng 27 người, trong đó 12 người già, một phụ nữ mang thai, một người bệnh ra nơi an toàn.

Trong khi đó, tại thôn Vạn khê, phường Nam Ninh Hòa, có một hộ dân đang bị cô lập trong vùng nước lũ. Lúc này, tổ công tác số 2, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 đã khẩn trương tới hiện trường triển khai tiếp cận, cứu được năm người gồm hai em nhỏ, ba người lớn, ra nơi an toàn.

Cùng thời điểm, tổ 1 Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, phối hợp với lực lượng biên phòng và đơn vị có xe máy nước đã di chuyển 15 người lớn và trẻ em ở Vĩnh Xuân, phường Nam Nha Trang ra khỏi khu vực ngập lụt.

Tính đến 16 giờ, Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, đã phối hợp với các đơn vị chức năng di chuyển 37 người ra vị trí an toàn.

Sáng 19-11, Đại tá Lê Quang Đồng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra những điểm xung yếu địa bàn phường Đô Vinh, Bảo An (Ninh Thuận cũ).

Qua kiểm tra thực tế mực nước sông Dinh dâng cao, trời mưa lớn và nắm tình hình xả đập với lưu lượng lớn, Đại tá Đồng chỉ đạo các lực liên quan di dời dân các vùng nguy cơ ngập sâu trước 17 giờ ngày 19-11.

Hàng trăm người dân đã được cứu kịp thời trong đợt lũ lịch sử. Ảnh: AB

Các địa phương phía Nam Khánh Hòa hiện mưa rất to, các hồ thủy điện đang xả lũ mực nước sông đang lên nhanh nguy cơ khoảng hơn 700 hộ dân ngập lụt chia cắt.

Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Công an các phường phối hợp chặt với các lực lượng chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt di dời các hộ dân ở Vùng xung yếu chia cắt ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 18 giờ ngày 19-11.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho biết trong ngày 19-11 tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi cao hơn 100 mm.

Nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về hạ lưu sông Cái Nha Trang làm nhiều khu vực ngập nặng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, độ sâu lớn nhất đến 2 m tại các khu vực, như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang

Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh; Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng; Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…

Hiện nhiều địa bàn hạ lưu sông Cái Nha Trang đang ngập lụt nặng, có nơi ngập sâu 2 m và lũ vẫn đang tiếp tục lên.