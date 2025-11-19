Hạ lưu đang ngập nặng, các hồ chứa ở Khánh Hòa xả lũ thêm 5 ngày 19/11/2025 13:17

(PLO)- Mưa vẫn rất lớn, người Nha Trang đón trận lụt thứ ba trong vòng hai ngày, các hồ vẫn tiếp tục xả lũ.

Ngày 19-11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh phương án vận hành hồ Am Chúa (xã Diên Điền) nhằm đảm bảo an toàn công trình, hạn chế ngập vùng hạ du và giữ mực nước hồ theo quy định.

Lúc 5 giờ cùng ngày, mực nước hồ đạt cao trình 34,39 m; lưu lượng nước về hồ ước tính 52 - 57 m3/giây. Đơn vị quản lý dự kiến xả điều tiết từ 9 giờ ngày 19-11 đến 14 giờ ngày 24-11 với lưu lượng 10 - 60 m3/giây.

Lực lượng chức năng giải cứu gia đình sáu người tại đường Quy Đông, phường Tây Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lưu lượng lớn được ưu tiên xả vào ban ngày (từ 7 đến 17 giờ), ban đêm giảm dần để hạn chế ảnh hưởng hạ du.

Trong quá trình điều tiết, kết hợp với mưa lớn ngoài lưu vực và triều cường, mực nước có thể dâng gây ngập cục bộ tạm thời tại các khu trũng thấp ven kênh thoát lũ thuộc xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang.

Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa), mực nước hồ lúc 8 giờ 30 cùng ngày đạt 61,66 m; lưu lượng nước về hồ dự kiến 200–250 m3/s.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa dự kiến điều tiết hồ Đá Bàn với lưu lượng từ 50 - 250 m3/s, từ 9 giờ ngày 19-11 đến 15 giờ ngày 24-11.

Việc xả nước kết hợp mưa lớn và triều cường có thể làm nước dâng tại một số khu vực trũng thấp thuộc các xã, phường Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Ninh Hòa, Hòa Thắng.

Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa dự báo, trong ngày 19-11 tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi cao hơn 100 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, độ sâu lớn nhất đến 2 m tại các khu vực: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh; Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng; Ninh Sơn, Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải…

Hiện nhiều địa bàn hạ lưu sông Cái Nha Trang đang ngập lụt nặng, có nơi ngập sâu 2 m.

Hàng trăm người dân ở khu vực ngập sâu đã kêu cứu và được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.