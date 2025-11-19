Đang giải cứu nhiều người dân bị cô lập trong nước lũ ở Nha Trang 19/11/2025 11:09

(PLO)- Nhiều người dân ở khu dân cư Đồng Rọ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị cô lập khi nước lũ tràn về, dâng cao.

Trưa 19-11, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Phòng PC07, Công an tỉnh Khánh Hòa, đang giải cứu nhiều người bị mắc kẹt ở khu dân cư Đồng Rọ.

Lực lượng chức năng bàn cách tiếp cận khu dân cư có người bị cô lập. Ảnh: TP

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin kêu cứu của nhiều người dân ở khu dân cư Đồng Rọ. Lúc này nước lũ đang lên rất nhanh, dâng cao, uy hiếp an toàn của người dân.

Nhận tin báo, Phòng PC07 điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tìm cách tiếp cận khu vực Đồng Rọ, cách đường Phong Châu khoảng 200 m, để giải cứu người dân. Tuy nhiên, công tác này gặp khó khăn do nước dâng cao, chảy xiết.

Đến khoảng 9 giờ, một tốp chiến sĩ đã nỗ lực tiếp cận được khu dân cư đang bị cô lập.

Những người đầu tiên đã được giải cứu. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu được 12 người, trong đó người già và trẻ em được ưu tiên đưa ra ngoài trước.

Những người dân đầu tiên được cứu ra ngoài. Ảnh: TP

Theo lãnh đạo Phòng PC07, lực lượng của đơn vị đang nỗ lực giải cứu hết người dân ở khu Đồng Rọ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng PC07 cho biết một số người dân không chịu ra ngoài nên lực lượng chức năng đang báo cáo lãnh đạo cưỡng chế, đưa đến khu an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, hiện còn khoảng 20 người đang được lực lượng chức năng giải cứu.

Sáng nay, tại khu vực Nha Trang nước lũ tiếp tục đổ về, người dân chịu trận lụt thứ ba chỉ trong vòng ba ngày.