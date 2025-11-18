Người dân bám dây cáp vượt suối, sơ tán khỏi vùng lũ trong đêm 18/11/2025 21:19

(PLO)- Tối 18-11, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã sơ tán 180 người dân bị cô lập do mưa lũ.

Tối 18-11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã vừa phối hợp sơ tán 180 người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa người dân rời khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: C.A

Trước đó, vào chiều 18-11, lực lượng cứu hộ đã tổ chức căng dây cáp qua suối Ea Hăn, nhằm tạo điểm bám chắc chắn cho người dân vượt lũ. Đến tối, lực lượng cứu hộ đưa người dân lên ca nô nhỏ và nhiều phương tiện khác để sơ tán. Nhờ những sợi dây cáp đã cố định từ trước, người dân đã vượt lũ an toàn, rời khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vượt lũ, sơ tán trong đêm.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết những người dân phải sơ tán sẽ được bố trí chỗ ở tạm tại các trường học hoặc hội trường thôn, buôn.

Theo ghi nhận của PLO, ngoài công tác sơ tán dân, hiện hàng chục người dân cùng các nhóm, hội từ thiện đã phối hợp với lực lượng chức năng, thay nhau vận chuyển nhu yếu phẩm hướng vào vùng cô lập, hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, do cầu dân sinh bị mưa lũ gây hỏng, đường sá có nhiều điểm sạt lở nên việc di chuyển rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Người dân và lực lượng chức năng buộc phải “tăng bo”, vận chuyển nhu yếu phẩm theo từng đoạn đường.

Hiện, hai xe công nông cùng nhiều chuyến xe máy đã chở theo nhiều nhu yếu phẩm tiến vào, hỗ trợ bà con phải sơ tán.

Trước đó, mưa lũ khiến tám căn nhà tại xã Yang Mao bị sập, hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ khiến nhiều cầu dân sinh tại xã này bị hỏng, nhiều hộ dân bị cô lập.