Nơi hàng trăm hộ dân bị cô lập ở Đắk Lắk: Nhìn đâu cũng thấy sạt lở 18/11/2025 18:55

(PLO)- Tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân vẫn bị cô lập. Nơi đây, nhìn lên núi đâu đâu cũng thấy vết sạt lở.

Chiều 18-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã đến xã Yang Mao kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Sẽ cưỡng chế nếu dân không chịu sơ tán

Sau khi đi thực tế và nắm các báo cáo liên quan, ông Tuấn đánh giá xã Yang Mao vẫn còn nguy cơ sạt lở đất rất cao do lượng nước ngấm lớn, địa hình dốc.

Người dân giúp nhau đưa xe máy lên cầu để ra khỏi vùng cô lập. Ảnh: H.T

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND xã Yang Mao phải kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm. Việc sơ tán phải thực hiện ngay, không chờ nước rút.

Ông Tuấn cũng yêu cầu UBND xã Yang Mao huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với lực lượng chức năng, túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất trước mắt sẽ hỗ trợ mức 60 triệu đồng/hộ, đối với các trường hợp nhà bị trôi, sập.

Video nhiều điểm sạt lở tại xã Yang Mao.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành liên quan rà soát lại toàn bộ những khu vực có nguy cơ sạt lở, lập phương án tái định cư tại những vị trí an toàn. Đặc biệt, nơi ở mới phải được gắn liền với đất sản xuất để người dân an cư.

Điểm sạt lở đường, vùi lấp nhiều cống thoát nước. Ảnh: T.T

Theo ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, đêm nay địa phương sẽ tiếp tục sơ tán các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn. Trong trường hợp người dân không tự nguyện sơ tán, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế, đưa bà con về nơi an toàn.

Mưa lũ tạo thành hố sâu trên đường. Ảnh: T.T

Vẫn lời ông Trực, hiện xã đã sơ tán khoảng 200 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ ngập, sạt lở. Các hộ dân được bố trí tá túc tại các trường học, nhà văn hóa thôn trên địa bàn.

“Trong đêm nay, chúng tôi sẽ sơ tán khoảng 80 đến 90 hộ dân ở vùng nguy hiểm về nơi an toàn”, ông Trực nói.

Nhìn đâu cũng thấy sạt lở

Cùng ngày 18-11, PV Báo Pháp Luật TP.HCM đã đi vào vùng bị cô lập do chia cắt giao thông tại xã Yang Mao.

Quả đồi sau nhà dân đã sạt lở. Ảnh: T.T

“Chưa năm nào có mưa lũ như năm nay. Hiện, bốn phía trên núi, chỗ nào cũng có vết sạt lở, nhiều đoạn đường bị đất đá trên núi tràn xuống, vùi lấp, rất khó di chuyển”, anh Thào A Sáng, ngụ xã Yang Mao cho biết.

Theo ghi nhận của PLO, cầu dân sinh thôn 2 và buôn Tơng Rang B, thuộc xã Yang Mao bị nước lũ gây hư hỏng, không thể di chuyển, khiến hàng trăm hộ dân ở bốn thôn bị cô lập.

Một hộ dân đã được sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.T

Dọc đường, có nhiều điểm sạt lở rất mới phía trên núi, nhiều quả đồi đã nứt toác, chực chờ sạt lở xuống bên dưới. Hiện, nước từ núi vẫn chảy xuống, mang theo đất, đá tràn ra đường hoặc tạo thành hố sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.

Ngoài ra, có nhiều căn nhà nằm dưới điểm sạt lở nhưng người dân đã được sơ tán từ trước để bảo đảm an toàn.

Ngồi nhìn dòng sông mênh mông nước và vết sạt lở khoét vào gần nhà mình, anh Tráng Văn Thái (30 tuổi, ngụ buôn Tơng Rang B), cho biết đêm 16-11, mưa lũ khiến nước sông dâng cao, “nuốt chửng” cầu dân sinh và con đường vào nhà anh.

Bờ sông "nuốt" đất, núi sạt lở khiến một cụm dân cư cô lập. Ảnh: T.T

“Hiện tôi quay về theo dõi tình hình mưa lũ và dọn dẹp. Chưa năm nào địa phương tôi có sạt lở, mưa lũ như năm nay”, anh Tráng nói.

Cạnh nhà anh Tráng, do cầu dân sinh bị trôi nên người dân tại buôn Tơng Rang B đã bắc ván, dùng dây thừng kéo người, xe máy lên trên cầu bê tông cao khoảng 3 m (đã xây xong nhưng chưa có đường dẫn) để giúp nhau di chuyển.