Bắc dây thừng qua sông, sơ tán 200 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở 18/11/2025 13:27

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã bắc dây thừng qua sông, sơ tán khoảng 200 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn.

Ngày 18-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận địa phương đã dùng dây thừng, hỗ trợ sơ tán khoảng 200 hộ dân trên địa bàn vượt sông, sơ tán khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Người dân được sơ tán khỏi vùng sạt lở. Ảnh: N.D

Theo ông Trực, vào chiều qua 17-11, do mưa lũ, một số điểm dân cư tại thôn Ea Hanh có nguy cơ sạt lở. Thời điểm đó, ca nô không thể tiếp cận được vùng bị chia cắt. Vì vậy, lực lượng chức năng xã đã tiến hành sơ tán khoảng 200 hộ dân tại thôn này đến nơi an toàn.

“Hiện do trời tiếp tục mưa, nước lũ lại dâng nên chúng tôi đang dừng việc sơ tán. Đồng thời, tôi cùng lực lượng chức năng xã đang túc trực ngay tại điểm xung yếu để nắm bắt tình hình. Chuẩn bị sẵn phao cứu sinh, áo phao và nhiều phương tiện, vật tư khác để kịp thời hỗ trợ người dân", ông Trực nói.

Người dân được hỗ trợ qua sông, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận của PLO, hiện cầu dân sinh tại thôn 2, xã Yang Mao đã bị mưa lũ làm xói lở, hư hỏng, gây chia cắt giao thông.

Tại đây, công an và lực lượng dân quân tự vệ đã chia nhau vận chuyển một số nhu yếu phẩm, áo phao… vào khu vực bị cô lập.

Các lực lượng sẵn sàng đưa áo phao, phao cứu sinh vào khu vực bị cô lập. Ảnh: T.T

Liên quan tình hình mưa lũ, ông Huỳnh Tấn Lĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa sơ tán năm hộ dân khỏi vùng sạt lở đất đến vùng an toàn.

Theo ông Lĩnh, do mưa lớn, tại khu vực chân đồi Buôn Cuăh, xã Hòa Sơn xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng nhiều hộ dân sinh sống gần đó.

Cầu dân sinh tại xã Yang Mao bị hỏng hoàn toàn. Ảnh: T.T

Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Hòa Sơn đã triển khai lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ sơ tán khẩn cấp năm hộ dân đến nơi an toàn.