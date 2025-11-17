Hàng ngàn người bị cô lập do mưa lũ, chính quyền xuyên đêm hỗ trợ dân 17/11/2025 19:52

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk túc trực xuyên đêm để hỗ trợ hàng ngàn người dân tại các vùng bị cô lập do mưa lũ gây chia cắt giao thông.

Tối 17-11, lực lượng chức năng xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vẫn túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập lụt.

Người dân chèo thuyền di chuyển đồ đạc khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: T.T

Trong đêm, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, đưa vợ chồng ông Châu Minh Đức (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (cùng 66 tuổi), ra khỏi vùng ngập lụt để đi khám bệnh.

Theo ông Châu, vợ ông bị sốt nên ông báo tin, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ vì đường vào nhà bị ngập, chia cắt giao thông.

“Khi vợ sốt, tôi rất lo. Tuy nhiên, sau khi tôi nhờ hỗ trợ, các lực lượng đã đến rất nhanh để hỗ trợ”, ông Châu nói.

Video nhiều khu vực ở Đắk Lắk bị ngập lụt

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, cho biết hiện lực lượng chức năng xã chia làm nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Theo ông Pháp, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã đặt trụ sở ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã tại trụ sở UBND xã Hòa Lễ cũ, nhằm kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ.

Ông Châu (mặc áo phao) được đưa ra khỏi vùng lũ. Ảnh: T.T

Vẫn lời ông Pháp, mưa lũ đã gây chia cắt giao thông, khiến hơn 500 hộ dân tại bốn thôn trên địa bàn xã bị cô lập. Hiện lực lượng chức năng đã di dời hơn 50 hộ dân ở các vùng trũng thấp về nơi an toàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng xã Krông Bông đã phối hợp với lực lượng cơ sở tại các thôn, buôn, chia thành nhiều tổ công tác, thường xuyên tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu, vận động người dân sớm di dời khỏi các điểm nguy cơ ngập, sạt lở.

Người dân làm chuồng tạm để di dời heo khỏi nơi ngập lụt. Ảnh; T.T

“Chúng tôi kiên quyết không để ngập lụt mới di dời mà phải vận động di dời trước để bảo đảm tuyệt đối về tính mạng cho bà con”, ông Pháp nói.

Còn ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết hiện có khoảng 6.000 nhân khẩu tại bốn thôn, buôn của xã bị cô lập do mưa lũ làm hỏng cầu dân sinh.

"Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ trực tiếp xử lý, hỗ trợ bà con trong vùng bị cô lập. Đồng thời, lực lượng chức năng xã đã bố trí ở các điểm xung yếu, túc trực 24/24 để hỗ trợ bà con", ông Trực nói.

Nhiều khu dân cư bị ngập, đường sá nhấn chìm trong nước. Ảnh: P.Đ

Theo ghi nhận của PLO, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng xã Krông Bông vẫn huy động ca-nô, tổ chức đưa nhiều người dân vào các điểm bị cô lập do ngập đường (nhà không bị ngập). Đồng thời, tổ chức theo dõi, di dời người dân ở các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Ngoài ra, nhiều nhân viên công ty điện lực vẫn túc trực, thường xuyên kiểm tra các tuyến điện để có phương án xử lý các sự cố.

Lực lượng chức năng vào vùng cô lập để hỗ trợ người dân. Ảnh: T.T

Tại xã Cư Pui, do nước lũ lên nhanh, người dân phải chèo thuyền di tản đồ đạc. Ngoài ra, nhiều hộ phải di dời gia súc như bò, dê, đến những khu vực cao.

Cùng người dân làm mới chuồng heo ở khu vực cao, anh Văn Tân (ngụ xã Cư Pui), cho biết hiện khu chuồng trại nuôi 20 con bò và bốn con heo của anh bị ngập. Vì vậy, từ chiều 17-11 đến nay, anh Tân phải nhờ hàng xóm đến hỗ trợ, giúp làm tạm chuồng trại để di dời đàn gia súc.

Các lực lượng vào vùng cô lập để giúp người dân. Ảnh: T.T