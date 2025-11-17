Người phụ nữ khóc nức nở bên căn nhà đổ sập do sạt lở ở Đắk Lắk 17/11/2025 16:29

(PLO)- Ngồi nhìn căn nhà của mình bị vùi lấp hoàn toàn do sạt lở ở Đắk Lắk, người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở.

Ngày 17-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ, sạt lở đất làm hai căn nhà ở địa phương này bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng, đường sá trên địa bàn xã bị ngập lụt, gây hư hỏng, chia cắt giao thông.

Chị H'Quỳnh thẫn thờ nhìn căn nhà bị vùi lấp trong bùn đất. Ảnh: T.T

“Hiện còn khoảng 6.000 người tại một số thôn buôn bị cô lập do nước lũ chia cắt, gây hỏng cầu, đường, không thể tiếp cận được. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, đề nghị lực lượng chức năng tại xã M'Đrắk tiếp cận, hỗ trợ người dân”- ông Trực thông tin.

Theo ông Trực, hiện chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý các đoạn đường bị sạt lở. Đồng thời, UBND xã Yang Mao yêu cầu các phòng ban liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ người dân.

Chị H'Quỳnh khóc nức nở bên căn nhà đổ sập.

Hướng ánh mắt thất thần nhìn về căn nhà bị vùi lấp trong bùn đất, chị H’Quỳnh Niê (ngụ buôn Tơng Rang A, xã Yang Mao), khóc nghẹn từng hồi.

Theo chị H’Quỳnh, sáng nay chị đang làm việc ở chợ đầu mối Tân Hòa ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thì nghe tin nhà sập. Lập tức, vợ chồng chị vượt chặng đường hơn 60 km trở về.

Căn nhà của chị H'Quỳnh giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: T.T

“Đến nơi, tôi không cầm nổi nước mắt vì căn nhà vừa xây dựng chưa được năm tháng đã vùi lấp hoàn toàn trong bùn đất. Cũng may, lúc sạt lở trong nhà tôi không có ai, nếu không chắc sẽ gặp nạn”- chị H’Quỳnh nói.

Cũng theo chị H’Quỳnh, vợ chồng chị vay mượn, xây căn nhà cấp bốn để che mưa che nắng. Do còn nợ tiền xây nhà, vợ chồng chị cùng nhau đến chợ đầu mối Tân Hòa xin việc, gắng làm lụng, tích góp để trả nợ. Tuy nhiên, khi chưa trả xong nợ thì nhà đã bị vùi lấp.

Cầu bị hỏng khiến người dân không thể di chuyển. Ảnh: T.T

Cũng tại xã Yang Mao, PLO ghi nhận một số cầu dân sinh tại đây đã mưa lũ làm hư hỏng, gây chia cắt giao thông.

Chẳng hạn, cầu dân sinh thôn 2, xã Yang Mao hiện bị hư hỏng hoàn toàn. Tại đây, nhiều người dân không thể về nhà, phải tìm hướng di chuyển khác.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp những đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: T.T

Bà Lý Thị Cú (ngụ xã Yang Mao) cho biết nhà bà ở thôn Yang Hanh, xã Yang Mao, phía bên kia sông. Sáng nay, bà đang hái cà phê thuê thì nghe tin nhà ngập nên cùng chồng quay về. Tuy nhiên, về gần nhà thì cầu dân sinh đã hỏng, không di chuyển được.

“Tôi sẽ quay lại, tìm hướng di chuyển khác xa hơn khoảng 60 km để về nhà, thu dọn đồ đạc”- bà Cú nói.