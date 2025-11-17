Sạt lở đồi gây sập nhà, người đàn ông ôm cháu nhỏ kịp chạy thoát 17/11/2025 13:05

(PLO)- Khi đất đá trên núi sạt lở gây sập nhà, người đàn ông ở Đắk Lắk đã ôm theo cháu nhỏ chạy thoát ra ngoài.

Ngày 17-11, ông Trần Kim Phụng, Phó chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở quả đồi, gây sập nhà dân tại buôn Tơng Rang A.

Người đàn ông ôm theo cháu nhỏ, chạy khỏi căn nhà đổ sập. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Phụng, người dân kịp thời ra ngoài từ trước nên vụ sập nhà không gây thiệt hại về người.

Hiện, lực lượng chức năng xã Yang Mao đang rà soát, tiếp tục di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Đồng thời, chính quyền cũng cắt cử lực lượng, yêu cầu người dân không quay lại khu vực sạt lở lấy đồ đạc vì rất nguy hiểm.

Liên quan vụ sạt lở nói trên, nhiều người đi đường đã quay lại cảnh một người đàn ông ôm theo cháu nhỏ chạy thoát khỏi căn nhà đổ sập và đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực tại xã Yang Mao bị ngập lụt. Trong đêm 16-11 và rạng sáng 17-11, lực lượng chức năng xã này đã tổ chức di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đang di dời các hộ dân khỏi vùng bị ngập lụt. Ảnh: TIẾN THOẠI

Còn ông Võ Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ sáng 16-11 đến trưa 17-11, địa bàn có mưa rất to, khiến nhiều vùng trũng ngập sâu, sông suối dâng cao. Hiện lực lượng chức năng xã Cư Pui đã di dời 22 hộ ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cư Pui, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt.

Ngoài ra, một tàu hút cát bị trôi, mắc vào dây cáp của cầu treo buôn Khóa, nguy cơ làm trôi cầu. Hiện, UBND xã Cư Pui đã yêu cầu xử lý để tránh cầu bị cuốn trôi.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng túc trực 24/24, hỗ trợ di dời dân, chuẩn bị áo phao và lương thực. Học sinh được nghỉ học ngày 17-11”, ông Trung nói.