Đắk Lắk: 1 xã cấp tốc di dời dân, cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ 17/11/2025 09:28

(PLO)- Do tình hình mưa lũ, một xã ở Đắk Lắk phải cấp tốc di dời dân, cho học sinh nghỉ học.

Ngày 17-11, lãnh đạo UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang cấp tốc di dời hơn 10 hộ dân tại các điểm ngập lụt tới nơi an toàn.

Nước lũ tràn về trên các tuyến đường xã Yang Mao. Ảnh: N.D

Do diễn biến của mưa lũ còn phức tạp, một số trường học trên địa bàn xã Yang Mao đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay tại Km 68, quốc lộ 29 (đoạn qua xã Đức Bình) đang bị ngập khoảng 200 m, các phương tiện không lưu thông được.

Phòng CSGT đã bố trí lực lượng, không cho người và phương tiện qua lại tại vị trí ngập lụt trên quốc lộ 29.

Một căn nhà bị ngập tại xã Yang Mao. Ảnh: N.D

Đồng thời, bố trí lực lượng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông hướng Buôn Ma Thuột-Tuy Hòa, di chuyển theo quốc lộ 19C và quốc lộ 25.

Theo ghi nhận của PLO, hiện tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to. Nhiều khu vực tại các xã như Yang Mao, Cư Pui đã bị ngập lụt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngày 16-11 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 16-11 đến 6 giờ ngày 17-11, phổ biến 30-100 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Riêng tại xã Yang Mao lượng mưa đo được là 315 mm.

Mưa gây ngập nhiều tuyến đường tại xã Yang Mao, khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: N.D

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong khoảng 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông đạt mức báo động 1 đến báo động 3.

Cảnh báo, tại các xã: Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đắk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, có nguy cơ sạt lở và ngập lụt rất cao.