Sắp đón mưa rất lớn, Đà Nẵng yêu cầu 5 thủy điện xả nước đón lũ 13/11/2025 17:54

(PLO)- Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu năm thủy điện xả nước để đón lũ.

Chiều 13-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu các công ty thủy điện Đak Mi, Sông Bung, A Vương, Sông Tranh thực hiện xả nước đón lũ.

Theo đó, tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 23 giờ 30 ngày 15-11.

Tổ chức vận hành nhằm hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ, Trong đó, Sông Bung 2: 597 m, Sông Bung 4: 216,5 m, A Vương 372 m, Sông Tranh 2: 167 m trước 23 giờ 30 ngày 15-11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 22 giờ 30 ngày 13-11.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, các cơ quan chức năng, địa phương liên quan để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Năm thủy điện tại Đà Nẵng được yêu cầu xả nước đón đợt lũ mới. Ảnh: TN

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát cảnh báo mưa lớn tại TP Đà Nẵng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông hoạt động mạnh nên từ đêm 15-11 đến hết ngày 18-11, tại TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa cả đợt vùng đồng bằng và vùng núi phía tây bắc TP phổ biến 150 – 350 mm, có nơi trên 450 mm; vùng núi phía Nam phổ biến 250 – 450 mm, có nơi trên 600 mm.

Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Vùng đồng bằng và vùng núi phía Tây Bắc TP cấp 1, vùng núi phía nam cấp 2.

Trong mưa lớn, cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp, các khu đô thị.