Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu các hồ thủy điện xả lũ trái quy định 11/11/2025 15:13

(PLO)- Nhiều đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP làm rõ quy trình xả lũ và vận hành liên hồ chứa của các thủy điện trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ngày 11-11, tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhiều đại biểu đề nghị UBND TP làm rõ quy trình xả lũ và vận hành liên hồ chứa của các thủy điện trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Các hồ thủy điện nếu làm trái quy định, để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: PV

Theo đại biểu Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao khiến người dân quan tâm đến trách nhiệm của các nhà máy thủy điện khi xả lũ.

Ông Hảo đề nghị UBND TP làm rõ, yêu cầu các hồ chứa xả đúng quy trình. Đồng thời nâng cao năng lực dự báo để hỗ trợ công tác chỉ đạo và sơ tán dân.

Đại biểu Hảo cũng cho rằng việc thiếu các phương tiện tại chỗ như xuồng, canô nhỏ khiến công tác cứu hộ, cứu nạn ở các xóm ngập sâu gặp khó khăn. Vị này cũng đề nghị ngành chức năng xử lý các thông tin sai lệch về công tác cứu trợ trên mạng xã hội.

Các đại biểu khác đề xuất làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt với hồ thủy điện không có cửa xả đáy. Cùng với đó phải cải thiện cách truyền đạt thông tin điều tiết nước để người dân chủ động ứng phó.

Trao đổi với các đại biểu, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận sự chủ động của các lực lượng trong ứng phó lũ lụt.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Ông Hưng cho hay, từ cấp TP đến xã, phường đều có kịch bản chi tiết cho từng tình huống thiên tai; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế để không bị động.

Về vận hành thủy điện, TP đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị tuân thủ đúng Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quy trình 1865).

Tuy vậy, ông Hưng cho rằng hiệu quả điều tiết trong đợt mưa lũ vừa qua chưa cao do một số quy định trong Quy trình 1865 chưa phù hợp thực tiễn.

Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ NN&MT xem xét trình Thủ tướng điều chỉnh quy trình vận hành phù hợp thực tiễn và tăng quyền chủ động cho địa phương.

Ông Hưng nhấn mạnh, việc xả nước phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình 1865. Các hồ thủy điện nếu làm trái quy định, để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về lâu dài, ông Hưng đề xuất tăng cường trang thiết bị phòng chống sạt lở, xây dựng khu tái định cư vùng sạt lở, chòi tránh trú bão lụt.

Đà Nẵng dự kiến xin Trung ương khoảng 2.000 tỉ đồng để làm khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở và nguy cơ cao. Đồng thời, TP nghiên cứu có nghị quyết chuyên đề về xây chòi tránh trú bão và tránh ngập lụt. Tỉnh Quảng Nam (cũ) từng có nghị quyết này và rất phù hợp với thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng ghi nhận ý kiến của các đại biểu. Đồng thời đề nghị UBND TP nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.