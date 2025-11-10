Một nam shipper quê Quảng Trị mất liên lạc gần 20 ngày tại Đà Nẵng 10/11/2025 17:17

Chiều 10-11, trao đổi với PLO, chị Ngọc (ngụ xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cho hay vẫn chưa liên lạc được với em trai của mình là Nguyễn Văn Huy (27 tuổi), làm nghề giao hàng (shipper) tại Đà Nẵng.

"Gia đình chúng tôi đang vô cùng lo lắng và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Em tôi vào Đà Nẵng làm nghề giao hàng nhưng đã mất liên lạc từ ngày 23-10 đến nay. Gia đình liên tục gọi, nhắn tin, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có hồi âm”-chị Ngọc cho hay.

Anh Nguyễn Văn Huy mất liên lạc từ ngày 23-10 đến nay. Ảnh gia đình cung cấp

Theo gia đình, trước khi mất liên lạc, anh Huy mặc bộ đồ màu đen, đi xe máy Wave màu trắng xám, biển số 73AG-112.34.

Ngày 23-10, khi liên lạc về gia đình lần cuối cùng, anh Huy nói chuyện bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Từ đó đến nay, gia đình gọi liên tục nhưng điện thoại tắt máy, cũng không thấy Huy online trên mạng.

Gia đình anh Huy đã gửi đơn trình báo đến Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị và Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng - nơi Huy thuê nhà ở nhưng hiện vẫn chưa có thông tin mới.