Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kiểm tra các di tích xuống cấp tại Hội An 09/11/2025 12:40

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đi kiểm tra các di tích xuống cấp tại phố cổ Hội An.

Sáng 9-11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế các di tích xuống cấp ở phố cổ Hội An (phường Hội An).

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại phố cổ Hội An.

Ông Phạm Đức Ấn (bên phải) nghe báo cáo về các di tích tại phố cổ Hội An. Ảnh: DNRT

Hiện tại đây có 30 di tích xuống cấp. Trong đó, chín di tích xuống cấp nghiêm trọng, 14 di tích xuống cấp nặng và bảy di tích xuống cấp nhẹ.

Đơn vị đã hỗ trợ chống đỡ cho một di tích (nhà số 23 Tiểu La thuộc diện nguy cấp). 19 di tích được chủ nhân tự tổ chức chống đỡ, gia cố bổ sung và 10 di tích được đề nghị tu bổ khẩn cấp hoặc hạ giải tạm thời trong trường hợp chưa có kinh phí.

Khu vực bảo vệ 1 của phố cổ Hội An có hơn 1.155 công trình di tích/nhà ở, hơn 83% là nhà ở tư nhân. Đây là bộ phận cấu thành quan trọng của khu di sản, là nơi cư trú, sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân địa phương.

Tuy nhiên, phần lớn các di tích xuống cấp nghiêm trọng, hiện chưa có hồ sơ pháp lý rõ ràng về quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Kinh phí tu bổ rất lớn, trong khi nhiều chủ di tích ở các hẻm nhỏ không có điều kiện kinh doanh. Điều này dẫn đến việc đầu tư, tôn tạo bằng nguồn vốn cá nhân gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thể thực hiện.

Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An đã đề nghị Sở VH-TT&DL kiến nghị UBND TP xem xét chủ trương đầu tư, tu bổ khẩn cấp đối với các di tích/nhà ở có nguy cơ sụp đổ trong khu vực. Cơ chế đề xuất là hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ đối với các di tích có giá trị đặc biệt.

Cạnh đó, kiến nghị UBND TP ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo (mức hỗ trợ từ 40 - 100%) cho các di tích trong và ngoài khu phố cổ thuộc Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Cùng với đó là thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An nhằm kịp thời cứu nguy, hỗ trợ khẩn cấp cho các di tích có nguy cơ.

Ông Phạm Đức Ấn kiểm tra các di tích xuống cấp. Ảnh: DNRT

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh tầm quan trọng của các di tích tại Hội An trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là vai trò của các di tích trong phát triển du lịch.

Ông Ấn yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ trì trong rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng và công năng của từng di tích. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án bảo tồn, tôn tạo khả thi, phù hợp điều kiện thực tế.

Mục tiêu là phải gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.