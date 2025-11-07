2 vết nứt dài hàng chục mét trên núi, 1 xã ở Đà Nẵng sơ tán dân khẩn cấp 07/11/2025 14:47

(PLO)- Khu vực xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) xuất hiện 2 vết nứt trên núi dài hàng chục mét, xã đã sơ tán dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ngày 7-11, lãnh đạo xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) cùng Đồn Biên phòng Đắc Pring và lực lượng chức năng đã kiểm tra thực địa sau khi người dân phát hiện nhiều vết nứt tại thôn 49A.

Lực lượng chức năng kiểm tra các vết nứt trên núi, ngay phía bên dưới là nhà dân. Ảnh: VV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận gần nhà một hộ dân xuất hiện vết nứt dài 13m, sụt sâu 40 cm. Khu vực nhà một hộ dân khác có vết nứt kéo dài 30m, sụt sâu khoảng 2m.

Vết nứt nằm trên sườn núi, ngay sau lưng nhà dân, nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: VV

Các vết nứt nằm sát khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, gây mất an toàn cho người dân. Chính quyền xã Đắc Pring đã huy động lực lượng phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân/20 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Chính quyền xã Đắc Pring cùng bộ đội biên phòng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân ổn định tinh thần, khắc phục khó khăn ban đầu.

Chính quyền xã Đắc Pring trao quà hỗ trợ người dân phải đi sơ tán. Ảnh: VV

Hiện, lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không đến gần khu vực này.

Căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Ảnh: VV

Theo ông Hồ Viết Căn, Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, trước mắt, địa phương sơ tán khẩn cấp và chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho các hộ dân có nhà nằm dưới chân núi xuất hiện vết nứt sâu.

Sau mùa mưa bão, xã Đắc Pring sẽ tổ chức san gạt đất đá sạt lở, đề xuất TP có chính sách ổn định nơi ở mới lâu dài, bảo đảm an toàn cho người dân.