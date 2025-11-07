Sóng lớn hất cát phủ kín đường ven biển Đà Nẵng, hàng dừa ngã đổ la liệt

(PLO)- Đường Hoàng Sa ven biển Đà Nẵng phủ đầy cát sau đêm sóng lớn do bão số 13, nhiều lực lượng tổng lực hốt dọn.
Sáng 7-11, người đi đường bất ngờ khi đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, ven biển
Đà Nẵng) phủ đầy cát, rác thải. Sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 13 đánh lên bờ kè suốt đêm, mang theo cát biển, rác thải phủ kín mặt đường. Clip đường ven biển Đà Nẵng phủ đầy cát. Sóng lớn cả đêm do ảnh hưởng của bão số 13, cát biển cùng rác thải phủ kín mặt đường Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT Cơ quan chức năng đã huy động nhiều phương tiện cơ giới để xử lý. Ảnh: TẤN VIỆT Bờ biển phường Sơn Trà phủ đầy rác sau đêm sóng lớn. Đến sáng nay 7-11, sóng vẫn dữ dội, có đoạn sóng tràn vào gần sát bờ kè. Ảnh: TẤN VIỆT Hàng dừa phòng hộ trốc gốc, ngã đổ la liệt. Ảnh: TẤN VIỆT Rác thải được tập kết trên mặt đường chờ đơn vị môi trường đến thu gom. Ảnh: TẤN VIỆT Từ sáng sớm, UBND phường Sơn Trà đã huy động nhiều lực lượng phối hợp nhằm dọn vệ sinh tuyến đường này, trả lại vẻ đẹp cho con đường ven biển. Ảnh: TẤN VIỆT Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng cũng huy động nhân lực đến hốt dọn cát biển. Có đoạn, sóng biển đưa cát vào sâu đến gần 20 m tính từ bờ kè. Ảnh: TẤN VIỆT Đến gần trưa 7-11, công tác cào dọn cát biển vẫn đang diễn ra rất khẩn trương. Nhiều khối cát lớn tập hết trên đường chờ múc lên xe tải chở đi. Ảnh: TẤN VIỆT Sóng lớn xâm thực sát vào bờ kè, hàng dừa phòng hộ ngã đổ, cát biển phủ kín cả vỉa hè. Ảnh: TẤN VIỆT Chính quyền địa phương đang phối hợp với nhiều lực lượng chức năng, có cả quân đội cùng tham gia dọn dẹp mặt đường Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT