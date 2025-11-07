Sóng lớn hất cát phủ kín đường ven biển Đà Nẵng, hàng dừa ngã đổ la liệt 07/11/2025 11:02

(PLO)- Đường Hoàng Sa ven biển Đà Nẵng phủ đầy cát sau đêm sóng lớn do bão số 13, nhiều lực lượng tổng lực hốt dọn.

Sáng 7-11, người đi đường bất ngờ khi đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, ven biển Đà Nẵng) phủ đầy cát, rác thải. Sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 13 đánh lên bờ kè suốt đêm, mang theo cát biển, rác thải phủ kín mặt đường.

Clip đường ven biển Đà Nẵng phủ đầy cát.

Sóng lớn cả đêm do ảnh hưởng của bão số 13, cát biển cùng rác thải phủ kín mặt đường Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Cơ quan chức năng đã huy động nhiều phương tiện cơ giới để xử lý. Ảnh: TẤN VIỆT

Bờ biển phường Sơn Trà phủ đầy rác sau đêm sóng lớn. Đến sáng nay 7-11, sóng vẫn dữ dội, có đoạn sóng tràn vào gần sát bờ kè. Ảnh: TẤN VIỆT

Hàng dừa phòng hộ trốc gốc, ngã đổ la liệt. Ảnh: TẤN VIỆT

Rác thải được tập kết trên mặt đường chờ đơn vị môi trường đến thu gom. Ảnh: TẤN VIỆT

Từ sáng sớm, UBND phường Sơn Trà đã huy động nhiều lực lượng phối hợp nhằm dọn vệ sinh tuyến đường này, trả lại vẻ đẹp cho con đường ven biển. Ảnh: TẤN VIỆT

Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng cũng huy động nhân lực đến hốt dọn cát biển. Có đoạn, sóng biển đưa cát vào sâu đến gần 20 m tính từ bờ kè. Ảnh: TẤN VIỆT

Đến gần trưa 7-11, công tác cào dọn cát biển vẫn đang diễn ra rất khẩn trương. Nhiều khối cát lớn tập hết trên đường chờ múc lên xe tải chở đi. Ảnh: TẤN VIỆT

Sóng lớn xâm thực sát vào bờ kè, hàng dừa phòng hộ ngã đổ, cát biển phủ kín cả vỉa hè. Ảnh: TẤN VIỆT