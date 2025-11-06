Công an ở Đà Nẵng giúp dân chằng chống nhà cửa, yên tâm ứng phó bão số 13 06/11/2025 13:58

(PLO)- Công an nhiều xã ở TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Chiều 6-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay công an các xã, phường đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Thăng Phú đã tham mưu UBND xã thành lập 12 tổ công tác trực tiếp đến 12 khu dân cư để hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Bơm nước chèn mái tôn. Ảnh: CA

Các tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng vận động bà con chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, kê cao tài sản, đồng thời thu hoạch nông sản, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.

Hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: CA

Công an được lệnh thường trực tại địa bàn, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ sơ tán người dân tại vùng trũng thấp, nhà cửa yếu, không an toàn đến nơi trú tránh kiên cố.

Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an xã Thăng Phú, cho hay đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng xuống từng khu dân cư. Đặc biệt tập trung hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình chính sách, hộ nghèo sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao.

“Công an dùng bao nylon chứa nước, bao cát gia cố mái tôn, tường yếu cho nhà dân; hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi an toàn, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão” - ông Năm cho hay.

Chuyển từng bao cát lên chèn mái tôn trước bão. Ảnh: CA

Tại xã Đại Lộc, công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Công an xã Đại Lộc cũng rà soát, thống kê các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất. Từ đó xây dựng phương án di dời cụ thể, duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Công an các xã, phường tại Đà Nẵng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Ảnh: CA

Tại nhiều xã khác như Thượng Đức, Hiệp Đức, Điện Bàn Tây, Trà Vân… công an xã cũng phối hợp chính quyền địa phương xuống từng hộ dân hỗ trợ ứng phó với bão số 13. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống bão, giữ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.