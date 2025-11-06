Đà Nẵng xác định trở thành 'phòng thí nghiệm' cho các mô hình tài chính mới 06/11/2025 11:35

(PLO)- Chuyên gia quốc tế cho rằng, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng sẽ là một mô hình tăng trưởng đầy phấn khích.

Sáng 6-11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tổ chức Tài chính quốc tế (Ngân hàng Thế giới) khai mạc Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”.

Tọa đàm “Định vị và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư”, diễn ra trong hai ngày 6 và 7-11. Ảnh: TẤN VIỆT

“Phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng được biết đến là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Với nền tảng sẵn có, Đà Nẵng đang tập trung đầu tư để trở thành trung tâm thử nghiệm và phát triển các công nghệ mới, từ internet vạn vật đến trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối.

Theo định hướng của Trung ương, nền tảng và thế mạnh hiện có, Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính: Tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số.

Đà Nẵng xác định trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo. Đi kèm với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các startup công nghệ tài chính.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

TP sẽ khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế; phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vững.

Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế cùng các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư toàn cầu.

“TP chú trọng tạo dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động và sáng tạo. Từ đó gắn với các giá trị cốt lõi như xanh, thông minh, số hóa, đổi mới, bao quát và lấy khách hàng làm trung tâm, mang lại chất lượng cuộc sống tốt”, ông Minh nhấn mạnh.

Đà Nẵng đã tham vấn, phối hợp với các bộ ngành Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các Nghị định liên quan đến IFC, dự kiến sẽ trình ban hành các Nghị định trước ngày 15-11.

Mô hình tăng trưởng đầy phấn khích

Tại tọa đàm, ông Rich McClellan, thành viên Ban tư vấn IFC tại Đà Nẵng đã có bài phát biểu quan trọng nhằm dẫn đề, định hướng nội dung tọa đàm.

Theo ông Rich McClellan, Đà Nẵng được lựa chọn xây dựng IFC vì nhiều lý do. Cụ thể Đà Nẵng có sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và hành lang logistics. Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao, Công viên phần mềm.

Đà Nẵng có hạ tầng số và hệ thống đại học STEM mạnh. Môi trường đô thị đáng sống, được quản lý tốt, là trung tâm du lịch - dịch vụ của khu vực. Doanh nghiệp được sự hỗ trợ của chính quyền TP với môi trường đầu tư chủ động.

Ông Rich McClellan, thành viên Ban tư vấn IFC tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Rich McClellan cho rằng, IFC tại Việt Nam cần cung cấp môi trường thuế cạnh tranh với thế giới. Cho phép chuyển đổi ngoại tệ không giới hạn và mở tài khoản bằng USD, tạo ra môi trường pháp lý theo chuẩn quốc tế.

IFC cần có tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài, có quyền lợi về thị thực và cư trú dành cho chuyên gia. Việt Nam cần tạo ra khung pháp lý thử nghiệm cho Fintech và tài sản số, ưu đãi cho tài chính xanh và bền vững. Đồng thời cần có cơ chế cấp phép một cửa tập trung và cổng dịch vụ trực tuyến.

Có rất nhiều nhiệm vụ cần triển khai để IFC tại Đà Nẵng thành hiện thực. Trong đó bắt buộc phải tạo ra mô hình quản trị và vận hành IFC, tích hợp pháp lý.

Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn, xây dựng thương hiệu và định vị hình ảnh. Đà Nẵng phải sẵn sàng về hạ tầng và chuyển đổi số, phát triển nhà đầu tư và thị trường.

Chuyên gia của Ban tư vấn IFC tại Đà Nẵng cho hay, IFC đặt ở hai nơi (TP.HCM và Đà Nẵng) là thách thức lớn. Giải pháp là phải có một cơ quan giám sát, một trung tâm hòa giải duy nhất, nhưng vẫn có hai ban điều hành riêng.

Nếu IFC tại TP.HCM tập trung vào tài chính truyền thống thì IFC tại Đà Nẵng hướng đến tài chính xanh, fintech, tài sản số.