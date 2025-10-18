UEH hợp tác Viện Tài chính New York đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM 18/10/2025 11:03

(PLO)- Tại New York, Mỹ, Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York đã ký kết hợp tác chiến lược tại để phát triển nhân lực tài chính toàn cầu cho Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Ngày 17-10, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance - NYIF) đã ký kết hợp tác chiến lược tại New York, Mỹ.

Theo thỏa thuận, UEH và NYIF sẽ triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính – đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

Đây được xem là bước khởi đầu chiến lược trong tiến trình kết nối học thuật – chính sách – thực tiễn toàn cầu mà TP.HCM đang theo đuổi.

Trên nền tảng hợp tác với NYIF, UEH sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các đại học và viện đào tạo hàng đầu Hoa Kỳ, bao gồm các trường thuộc hệ thống Ivy League và các trung tâm đào tạo thực hành tại Phố Wall, nhằm hình thành chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân lực tài chính – đầu tư quốc tế.

Những hoạt động này không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của UEH trong kết nối học thuật và tư vấn chính sách tài chính toàn cầu, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Hai bên sẽ cùng phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo tài chính, khóa học cấp chứng chỉ quốc tế, học bổng và chương trình trao đổi, hướng đến mục tiêu hình thành chuỗi cung ứng nhân lực bền vững cho IFC–HCM. Qua đó, đảm bảo Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM không chỉ được xây dựng theo chuẩn quốc tế, mà còn được vận hành bởi những con người có đẳng cấp quốc tế.