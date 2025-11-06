Bão số 13: Đà Nẵng sơ tán 115 người dân, đóng đường lên bán đảo Sơn Trà 06/11/2025 12:09

(PLO)- Trước giờ bão số 13 đổ bộ, Đà Nẵng sơ tán 32 hộ/115 nhân khẩu sinh sống tại bán đảo Sơn Trà, đồng thời cấm người và phương tiện di chuyển lên đây.

Ngày 6-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Sơn Trà đã tập trung lực lượng vận động 32 hộ/115 khẩu sinh sống tại bán đảo Sơn Trà sơ tán đến nơi an toàn trước giờ bão số 13 đổ bộ.

Công an phường Sơn Trà gõ cửa từng hộ dân ở bán đảo Sơn Trà vận động di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng kiên quyết không để người dân ở lại trên bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.

Có 32 hộ dân sống trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: CA

Việc này thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tập trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn và chủ động ứng phó với bão số 13.

Người dân chấp hành sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Công an phường Sơn Trà cũng phối hợp với Ban quản lý Cảng cá Thọ Quang hướng dẫn các chủ tàu thuyền neo đậu an toàn, không để người dân ở lại trên tàu thuyền.

Không để người dân ở lại trên tàu thuyền. Ảnh: CA

Đồng thời, tham mưu UBND phường Sơn Trà huy động các lực lượng chốt chặn, không cho người, phương tiện đi lên bán đảo Sơn Trà (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) từ 12 giờ ngày 6-11.

Cấm đường lên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 5-11, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản về việc triển khai phương án ứng phó với cơn bão số 13.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các cấp ngành, địa phương khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11.