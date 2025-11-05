Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13 05/11/2025 18:41

(PLO)- TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều phương án ứng phó bão số 13 trước khi bão đổ bộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của bão số 13.

Học sinh nghỉ học từ chiều 6-11

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 cho đến khi có thông báo mới. Ngành giáo dục tỉnh cũng chỉ đạo các trường học tiếp tục triển khai biện pháp ứng phó trước, trong và sau bão; phối hợp chính quyền địa phương chằng chống cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Người dân ven biển bắt đầu chằng chống nhà cửa, tàu thuyền chống bão số 13.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường mầm non, phổ thông, trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học thuộc TP cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều 6-11. Các đơn vị được giao theo dõi tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học tập trở lại.

Hai sở cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp cùng địa phương khắc phục thiệt hại nếu có, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Quảng Ngãi kích hoạt hệ thống đường dây nóng cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng chức năng tập trung cao độ ứng phó, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Người dân Quảng Ngãi gia cố mái nhà trước bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, “đắt lo ế mừng”, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Đối với ứng phó trên biển, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu hoàn tất việc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu an toàn trước 17 giờ ngày 5-11. Từ 19 giờ cùng ngày, cấm tất cả tàu thuyền ra khơi, bao gồm tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn và Đảo Lớn – Đảo Bé, cho đến khi thời tiết ổn định. Các tàu đã vào bờ phải neo đậu an toàn, nghiêm cấm ở lại trên phương tiện khi có gió mạnh.

Bộ đội giúp người dân chằng chống nhà cửa.

Trên đất liền, các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng kịch bản ứng phó bão mạnh và mưa lũ sau bão, hoàn thành chậm nhất ngày 5-11. Công tác sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, ven biển, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 6-11. Riêng khu vực ven biển phía nam và huyện đảo Lý Sơn hoàn thành trước 13 giờ cùng ngày.

Tỉnh yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng của UBND cấp xã và các chức danh thuộc UBND cấp xã gồm: chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an, trưởng phòng kinh tế, kinh tế - hạ tầng và đô thị để người dân trên địa bàn biết, thuận tiện liên hệ khi có tình huống khẩn cấp.