Quảng Ngãi: Chạy đua chằng chống nhà cửa, neo tàu trước giờ bão số 13 áp sát đất liền

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Người dân Quảng Ngãi đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa trước giờ cơn bão số 13 đổ bộ.

Sáng 5-11, tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa để phòng chống cơn bão số 13.

Video: Người dân Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa, neo tàu trước giờ bão số 13 áp sát đất liền

Dùng bao nước, lưới sắt gia cố mái nhà

IMG_20251105_132900.jpg
Tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, từ sáng sớm, nhiều người đã chuẩn bị vật tư, máy móc để gia cố phần mái nhà.
IMG_1762324241831_1762324258767.jpg
Anh Nguyễn Thạo (xã Tịnh Khê) cho biết, trước dự báo cơn bão số 13 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ngãi với cường độ mạnh, anh đã chuẩn bị một số bao bì lớn để bơm nước vào chằng phần mái nhà. Tại những điểm nguy cơ, anh dùng sắt để khoan, gia cố thêm nhằm chống đỡ với gió bão.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-3.jpg
Những năm trước, người dân thường dùng bao cát để chằng mái, tuy nhiên, sau khi bão tan, việc chuyển cát xuống mất khá nhiều công sức.
IMG_1762324242982_1762324262250.jpg
“Mấy năm nay người dân dùng bao ni lông đựng nước chằng mái vẫn hiệu quả như cát, khi bão tan chỉ cần dùng vật nhọn chọc cho thủng bao là được, không cần phải khiêng xuống như cát”, anh Thạo cho biết.
IMG_20251105_132903.jpg
Ở cách đó không xa, gia đình Nguyễn Văn Thanh cũng huy động nhiều người cùng gia cố mái nhà để chống bão. Anh cho hay, dự báo bão mạnh nên gia đình đã tập trung chằng chống bằng bao nước và dây thép. Gia đình chằng hơn 20 bao nước loại 50 lít trên mái tôn nhằm chống gió bão làm tốc mái.
IMG_1762324241898_1762324259067.jpg
“Bão gió thường tốc ở phần mép mái tôn rồi dở dần lên nên chúng tôi tập trung chằng ở những điểm mép tôn kỹ lưỡng, hy vọng hiệu quả”, anh Thanh nói.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-4.jpg
IMG_20251105_132909.jpg
IMG_20251105_132903.jpg
Sáng 5-11, hàng loạt nhà dân trong khu vực cũng đang gia cố nhà cửa, chống ảnh hưởng của bão số 13.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-7.jpg
Khác với các nhà mái tôn, gia đình ông Nguyễn Cường phải dùng lưới B40 và lưới sắt để bảo vệ mái ngói. Lưới được kéo bao phủ toàn bộ phần mái nhà, cố định chắc chắn để hạn chế ảnh hưởng của gió bão.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-6.jpg
Nhiều gia đình tập trung cắt tỉa cành cây, đốn các cây lớn có nguy cơ đổ vào nhà để hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão.

Khẩn trương neo đậu, chằng buộc tàu cá

quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-1.jpg
Sáng 5-11, nhiều ngư dân Quảng Ngãi khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực âu thuyền, cảng cá để neo đậu an toàn.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-9.jpg
Tại khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã hoàn tất việc neo đậu. Tại đây, một số ngư dân đang tất bật kéo dây, chằng buộc tàu, thuyền để đảm bảo an toàn trước khi bão số 13 tiến vào đất liền.
1000014462.jpg
Một số ngư dân cho biết, sau khi nghe thông báo bão, tất cả đều khẩn trương vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ngư dân Phan Minh chia sẻ, đang đánh bắt xa bờ thì nghe tin có bão nên quay đầu về sớm, bán cá xong, ông cùng một số thuyền viên bắt đầu chằng chống tàu để đảm bảo an toàn. "Chằng tàu xong, anh em chạy về nhà chằng chống nhà cửa cho kịp trước khi bão vào”, ông Minh nói.
quang-ngai-chay-dua-chang-chong-nha-cua-neo-tau-truoc-gio-bao-so-13-ap-sat-dat-lien-8.jpg
Ngư dân Nguyễn Thật (Đức Phổ) cho hay, khu vực neo đậu tàu thuyền khá an toàn, các tàu cá đậu sát nhau giúp giảm bớt ảnh hưởng của gió bão, hạn chế thiệt hại. Hiện ngư dân tập trung tháo các thiết bị, gia cố phần cabin, cửa để đảm bảo an toàn.

Bộ đội biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, sáng 5-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã giúp chằng chống nhà cửa cho các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

1000014454.jpg
Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân chằng chống nhà cửa chống bão số 13.

Tại đây, lực lượng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ người dân dùng bao cát để chằng mái nhà. Với các hộ gia đình neo đơn, bộ đội tập trung gia cố các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tổ chức tuyên truyền kêu gọi các hộ nuôi trồng lồng bè và các tàu cá trên địa bàn lai dắt vào nơi tránh trú bão an toàn tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

1000014453.jpg
Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động ứng phó, đồng thời thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh bão. Cạnh đó, cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tham gia chèn chống nhà cửa, hướng dẫn các chủ phương tiện tàu cá, các hộ nuôi trồng lồng bè neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại cảng neo trú Lý Sơn.

Để ứng phó với cơn bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu, thuyền, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, chằng chống nhà cửa.

