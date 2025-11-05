Quảng Ngãi: Chạy đua chằng chống nhà cửa, neo tàu trước giờ bão số 13 áp sát đất liền

Sáng 5-11, tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đang tất bật chằng chống, gia cố nhà cửa để phòng chống cơn bão số 13.

Bộ đội biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, sáng 5-11, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã giúp chằng chống nhà cửa cho các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân chằng chống nhà cửa chống bão số 13.

Tại đây, lực lượng bộ đội biên phòng đã hỗ trợ người dân dùng bao cát để chằng mái nhà. Với các hộ gia đình neo đơn, bộ đội tập trung gia cố các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã tổ chức tuyên truyền kêu gọi các hộ nuôi trồng lồng bè và các tàu cá trên địa bàn lai dắt vào nơi tránh trú bão an toàn tại Vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn, cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, đơn vị đã triển khai lực lượng trực, sẵn sàng cơ động ứng phó, đồng thời thông báo kêu gọi tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh bão. Cạnh đó, cử các tổ công tác phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng tham gia chèn chống nhà cửa, hướng dẫn các chủ phương tiện tàu cá, các hộ nuôi trồng lồng bè neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè tại cảng neo trú Lý Sơn.

Để ứng phó với cơn bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, tàu, thuyền, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, chằng chống nhà cửa.