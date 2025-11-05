Bão số 13: Đà Nẵng yêu cầu sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6-11 05/11/2025 18:37

(PLO)- Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường rà soát các khu vực nguy hiểm để sơ tán dân đến nơi an toàn trước giờ bão số 13 đổ bộ.

Chiều 5-11, UBND TP Đà Nẵng ra văn bản về việc triển khai phương án ứng phó với cơn bão số 13.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành, địa phương khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán người dân đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11.

Người dân Đà Nẵng cẩu tàu thuyền lên bờ tránh bão số 13. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, bão số 13 (tên quốc tế là bão Kalmaegi) di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, khả năng mạnh lên cấp 14–17.

Bão dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Trong đó, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 8–10, giật cấp 11-12, mưa lớn phổ biến 100–300 mm, có nơi trên 400 mm.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các công ty thủy điện tiếp tục vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất trước 22 giờ ngày 6-11.

Đồng thời, hạ dần mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương về cao trình mực nước đón lũ: Sông Tranh 2 +169m, A Vương +373m trước 22 giờ ngày 6-11.

Thời gian bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30, ngày 5-11. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, UBND các xã, phường vùng hạ du triển khai thực hiện.