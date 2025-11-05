Công an xã miền núi Đà Nẵng dìu sản phụ đi sinh, cõng học sinh đến trường 05/11/2025 13:51

(PLO)- Công an xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân, dìu sản phụ đi sinh, cõng từng học sinh đến trường.

Ngày 5-11, Công an xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho hay, lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại thôn Abaanh 2 giúp tháo dỡ, di dời nhà ông Bling Mir khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an hỗ trợ tháo dỡ, di dời nhà ông Bling Mir khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Cùng ngày, công an xã huy động tối đa nhân lực tổ chức sửa chữa, khắc phục tuyến đường vào thôn Abaanh 2 bị hư hỏng nặng để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Công an xã Hùng Sơn tổ chức sửa chữa, khắc phục tuyến đường vào thôn Abaanh 2 bị hư hỏng nặng.

Trước đó, Công an xã Hùng Sơn phối hợp UBND xã vượt hơn 5 km đường núi đến thôn Atu 1 và Atu 2 để nắm tình hình, vận động người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là hai thôn vùng cao có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Công an cõng học sinh đến nơi có điều kiện học tập an toàn.

Trong hành trình gian nan, lực lượng công an đã không quản hiểm nguy, trực tiếp cõng các em học sinh từ thôn Atu 1 về thôn Achoong, giúp các em được tiếp tục học tập trong điều kiện an toàn.

Đặc biệt, khi nhận tin báo có người dân bị bệnh nặng và sản phụ sắp sinh, Công an xã Hùng Sơn đã lập tức phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng dìu sản phụ đến cơ sở y tế.

Đường về Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang bị sạt lở nhiều đoạn, xe không thể lưu thông. Các chiến sĩ thay phiên nhau cõng 3 bệnh nhân và một sản phụ vượt hơn 40 km đường rừng để đưa đến nơi cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.