Tàu cá cùng 7 ngư dân trôi dạt trên biển 6 ngày đã về đến Đà Nẵng an toàn 05/11/2025 15:18

(PLO)- Tàu cá cùng bảy ngư dân phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã được tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lai dắt về đất liền an toàn.

Chiều 5-11, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay, tàu cá cùng bảy ngư dân phường Thanh Khê đã được lai dắt về đất liền an toàn sau sáu ngày trôi dạt.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá ĐNa 90307 TS vào cảng Lữ đoàn 172 và bàn giao cho Đồn Biên phòng Phú Lộc.

Biên phòng đã điều động tàu lai dắt tàu cá bị nạn từ cầu cảng Lữ đoàn 172 vào Âu thuyền Thọ Quang, phối hợp với địa phương bàn giao cho gia đình theo quy định.

Các ngư dân được đưa về đất liền an toàn sau nhiều ngày trôi dạt.

Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê, sức khỏe cả bảy ngư dân đảm bảo. Lãnh đạo phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên các ngư dân ngay tại cầu cảng.

Như PLO đã thông tin, tàu ĐNa 90307 TS của ông Nguyễn Phú Hùng (46 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) bị hỏng máy, trôi dạt trên biển từ ngày 31-10, tại 16 độ vĩ Bắc, 110 độ kinh Đông.

20 giờ ngày 3-11, tàu bị nạn được tàu cá QNg 98564 lai dắt về đến 16,35 độ vĩ Bắc – 109,27 độ kinh Đông thì bàn giao cho tàu cá TG 92877 lai dắt.

Đến 7 giờ ngày 4-11, tàu ĐNa 90307 được lai dắt về đến 16,39 độ vĩ Bắc – 108,46 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về hướng Đông Bắc thì không thể lai dắt thêm vì gió Đông Bắc rất mạnh.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và gia đình chủ tàu gặp nạn đã làm việc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) nhờ cứu hộ. Tuy nhiên, các tàu cứu hộ của Danang MRCC đã đi Nha Trang, hiện không có mặt ở Đà Nẵng.