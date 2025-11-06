Đà Nẵng hướng dẫn phân bổ gói 210 tỉ khắc phục hậu quả mưa lũ 06/11/2025 10:53

(PLO)- Sở Y tế Đà Nẵng hướng dẫn chi tiết việc chi tiền hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 6-11, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường 210 tỉ đồng từ ngân sách TP để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.

Người dân vùng mưa lũ, sạt lở tại Đà Nẵng đang rất cần được hỗ trợ. Ảnh: TẤN VIỆT

Căn cứ Nghị định 20/2021, Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các xã, phường trước mắt tập trung thực hiện một số chính sách trợ giúp khẩn cấp cho người dân do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở.

Cụ thể, hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong một tháng đối với người dân thuộc hộ có nguy cơ thiếu đói. Người bị thương nặng được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hộ có người chết, không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ 25 triệu đồng/người chết. Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà 40 triệu đồng/hộ.

Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà 30 triệu đồng/hộ.

Hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà 20 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ chết, mất tích mà không còn người thân chăm sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định tại điều 16 Nghị định 20/2021.

Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; chi phí điều trị trong trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí đưa trẻ em về nơi cư trú hoặc đến cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Trường hợp đặc biệt khẩn cấp, nghiêm trọng, việc hỗ trợ các nội dung nêu trên thực hiện theo quy trình, thủ tục do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định. Đồng thời bỏ qua bước bình xét, bảo đảm chi trả cho người dân kịp thời, đúng người, đúng định mức, công khai và minh bạch.

Trường hợp thiếu nguồn lực để thực hiện các chính sách nêu trên, Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương có văn bản gửi về Sở Y tế để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP xem xét, hỗ trợ theo quy định.