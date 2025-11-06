Biên phòng Đà Nẵng trực 100% quân số ứng phó bão số 13 06/11/2025 12:41

(PLO)- Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng yêu cầu 100% quân số tại đơn vị, địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi bão số 13 đổ bộ.

Sáng nay, 6-10, Ban Chỉ huy Biên phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổng lực ra quân hỗ trợ người dân ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Lãnh đạo Ban Chỉ huy biên phòng yêu cầu các đồn biên phòng, đơn vị trực thuộc huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sơ tán, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Công tác ứng phó bão số 13 diễn ra hết sức khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ có mặt tại những điểm xung yếu, có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão.

Hải đội 2 đóng tại xã Núi Thành triển khai phương tiện kêu gọi người dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè đảm bảo hạn chế thấp nhất rủi ro do bão số 13 gây ra.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân Cù Lao Chàm chằng chống nhà cửa.

Các đồn biên phòng Tam Thanh, Cù Lao Chàm, Bình Minh, Phú Lộc… đồng loạt ra quân chặt tỉa cây, giúp dân chằng chống nhà cửa, vận động di dời, sơ tán nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người trước thời điểm bão số 13 đổ bộ.

Công tác ứng phó bão số 13 diễn ra hết sức khẩn trương.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng, trước bão Ban chỉ huy đã chỉ đạo tất cả các đơn vị tuyến biển, biên giới tập trung lực lượng hỗ trợ người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13.

Các đơn vị tuyến biển tuyên truyền, tàu thuyền đến nơi trú bão an toàn, vận động và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Các đơn vị biên giới miền núi nắm chắc tình hình mưa lũ, khắc phục sự cố sạt lở và hỗ trợ người dân khi cần.

Dự kiến, mọi công tác chuẩn bị ứng phó hoàn thành trong đầu giờ chiều nay.

“Hiện nay Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì 100 quân số trực tại đơn vị và địa bàn, sẳn sàng về lực lượng, phương tiện khi bão đổ bộ”- Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói