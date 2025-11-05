Khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống sông cứu người gây xúc động mạnh cộng đồng mạng 05/11/2025 19:00

(PLO)- Nam thanh niên ở Đà Nẵng không ngần ngại nhảy qua lan can cầu, lao xuống sông cứu người giữa dòng nước chảy xiết gây xúc động mạnh cộng đồng mạng.

Chiều 5-11, một người dùng mạng xã hội phát trực tiếp đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước lũ chảy xiết cứu người đang chới với dưới chân cầu Câu Lâu cũ đoạn qua xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống sông cứu người.

Theo clip, lũ trên sông Thu Bồn chảy cuồn cuộn, người đàn ông gặp nạn đang bám vào trụ cầu trong tình trạng kiệt sức. Trên bờ, người dân hô hoán, kêu cứu, đồng thời động viên nạn nhân cố gắng trụ lại chờ lực lượng ứng cứu.

Một nam thanh niên mặc áo đen phát hiện sự việc đã không ngần ngại leo qua lan can cầu, xuống sông tiếp cận nạn nhân. Trong khi đó, những người trên cầu thả áo phao, dây thừng cho cả người cứu và nạn nhân buộc vào đề phòng nước cuốn cả hai.

Sau đó, một chiếc xuồng của ba người dân địa phương cũng lập tức tiếp cận, đưa cả hai người vào bờ an toàn trong tiếng hò reo, vỗ tay tán thưởng.

Trước sự dũng cảm của nam thanh niên ứng cứu, người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thán phục, coi anh là “người hùng”.

Theo tìm hiểu, thanh niên dũng cảm cứu người trong đoạn clip là anh Trần Hoàng, 28 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Anh Hoàng kể: đang đi trên đường thì nghe nhiều người hô hoán về một người đang bị nạn dưới chân cầu Câu Lâu cũ.

Khi nghe người dân kêu cứu, anh Hoàng nghĩ ngay phải cứu người. “Thấy nạn nhân đang run rẩy giữa dòng nước lũ chảy xiết, tôi thấy thương quá nên liền nhảy xuống. May mắn là mình biết bơi, nên việc tiếp cận, giữ người đàn ông không quá khó khăn”- anh Hoàng chia sẻ.

Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, anh Hùng lạnh cóng, chạy vội về nhà thay đồ, còn người dân ở hiện trường tiếp tục hỗ trợ nạn nhân.

Vài phút sau, người dân bơi ghe ra ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ.

Cũng tham gia ứng cứu, anh Phạm Cường (21 tuổi, ngụ xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng), thành viên Đội SOS Quảng Nam, kể: lúc 12 giờ 45 phút ngày 5-11, anh nhận điện thoại của người dân nhờ Đội SOS Quảng Nam ứng cứu trường hợp này.

Khi anh đến nơi thì thấy anh Hoàng đã xuống sông. Anh Cường ném áo phao để anh Hoàng mặc cho nạn nhân, đồng thời thả dây thừng hỗ trợ kéo lên. Rất may, người dân ở gần phát hiện sự việc đã bơi xuồng đến ứng cứu.

Theo anh Cường, người đàn ông gặp nạn là người dân ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. Khi chiếc xuồng đưa nạn nhân vào bờ, anh Cường cũng chạy xuống phối hợp với những người dân khác dìu nạn nhân.