Bắt nhóm 'quái xế' mang hung khí rượt đuổi người khác gây náo loạn đường phố 05/11/2025 15:56

(PLO)- Nhóm "quái xế" gồm 15 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, rượt đuổi một nhóm thanh niên khác gây náo loạn trên đường đã bị công an bắt tạm giam.

Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 15 thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm 'quái xế' mang hung khí rượt đuổi người đi đường. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30-10, nhóm thanh thiếu niên này tụ tập tại khu vực phường Hòa Khánh. Cả nhóm mang theo kiếm nhật, dao tự chế, bình xịt hơi cay... chạy xe máy lạng lách, nẹt pô và rượt đuổi nhóm thanh niên khác trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chánh.

Trong quá trình rượt đuổi, một xe máy của nhóm bị tai nạn, hai người ngã xuống đường. Tuy nhiên, cả nhóm bỏ mặc đồng bọn, tiếp tục truy đuổi khiến người dân bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, triệu tập nhóm người liên quan.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với nhóm quái xế. CATP Đà Nẵng

Tại cơ quan công an, nhóm 'quái xế' đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định.