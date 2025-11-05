Công an bắt bị can gây án từ 11 năm trước 05/11/2025 18:09

(PLO)- Vụ án xảy ra 11 năm trước, đến nay Công an TP Đà Nẵng có đủ căn cứ để khởi tố, xử lý bị can này về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 5-11, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trương Minh (36 tuổi, ngụ 102 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu 11 năm trước.

Công an bắt bị can Trương Minh gây án từ 11 năm trước. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, tối 11-8, anh Nguyễn Đức Thịnh (44 tuổi, ngụ phường Hải Châu) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán Anh Em (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cũ) thì nhận được nhiều cuộc gọi của Minh liên quan đến mâu thuẫn tình cảm với chị NTPTr (33 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Hai bên lời qua tiếng lại và hẹn gặp nhau tại quán để “nói chuyện”.

Ngay trong đêm, Minh cùng nhóm khoảng 7–8 người mang theo hung khí tự chế xông vào quán, chém anh Thịnh và nhóm bạn rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Thịnh bị chém vào vùng đầu và chân, đứt gân chân phải và một người khác gần đứt lìa cánh tay trái, thương tích vùng vai và tay phải.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, tỉ lệ thương tích của anh Thịnh là 32%, người còn lại 40%.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (cũ) đã tiến hành điều tra nhưng do chưa xác định rõ hành vi, vai trò của Minh và những người liên quan, nên ngày 15-12-2014, vụ án được tạm đình chỉ điều tra.

Chân dung bị can Minh. Ảnh: CA

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 của các cơ quan tố tụng Trung ương về quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, ngày 24-9-2025, Phòng CSHS phục hồi điều tra vụ án, tập trung làm rõ hành vi của những người liên quan.

Quá trình điều tra, công an đủ căn cứ xác định Minh là người trực tiếp gây thương tích cho các bị hại, phạm tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tháng 10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đến ngày 4-11, Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can Minh.