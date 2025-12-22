Garage ô tô bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều phương tiện 22/12/2025 17:11

(PLO)- Một garage ô tô tại Gia Lai bất ngờ bùng cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều phương tiện và tài sản.

Ngày 22-12, ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một garage ô tô. Vụ việc gây thiệt hại nhiều tài sản, may mắn không có thương vong về người.

Tại hiện trường, bốn phương tiện bị hư hại nặng, trong đó hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, nhà xưởng cũng bị hư hỏng do lửa.

Vụ cháy garage khiến bốn ô tô bị thiệt hại. Ảnh: LK

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, xưởng sửa chữa ô tô Đức Duy (Công ty TNHH MTV Đức Duy Auto, số 52 Nguyễn Bá Ngọc, tổ 1 Trà Bá, phường Hội Phú) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang các ô tô đang được sửa chữa tại đây.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai huy động năm xe cứu hỏa cùng 50 chiến sĩ đến hiện trường. Phường Hội Phú cũng điều động 30 chiến sĩ công an và dân quân tự vệ tham gia dập lửa.

Do xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy như nệm, lốp xe khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phải phá tường, mở hướng thứ hai để phun nước sâu vào bên trong.

Khoảng một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực dân cư lân cận. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.