Thợ cơ khí phá cửa, trộm tiền của chủ rồi mua vàng 22/12/2025 16:02

Ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường An Khê vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, chiều 21-12, Công an phường An Khê tiếp nhận trình báo của bà HTMT (75 tuổi, ngụ phường An Khê) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 40 triệu đồng.

Thợ cơ khí trộm tiền của chủ mua vàng 9999, tiêu xài cá nhân. Ảnh: CA

Công an phường An Khê cử lực lượng điều tra truy xét. Qua đó, công an bắt giữ nghi phạm Phan Sô Ly (42 tuổi, ngụ đường Tôn Đản, phường An Khê) ngay trong ngày 21-12.

Theo điều tra ban đầu, Ly là thợ cơ khí được bà T thuê làm tại xưởng từ năm 2018 đến nay. Trong thời gian làm việc, Ly biết được vị trí bà T thường cất giữ tiền.

Tối 15-12, Ly chạy xe máy đến nhà bà T. Thấy không có người ở nhà, Ly lấy máy bắn vít cầm tay mở chốt cửa phòng ngủ lấy trộm 40 triệu đồng rồi bỏ đi. Ly dùng số tiền này tiêu xài cá nhân, mua 1,5 chỉ vàng 9999, còn lại hơn 6 triệu đồng, cất giấu tại nhà xưởng.