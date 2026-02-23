Gia Lai: Phát hiện hai thi thể nam, nữ và xe ô tô dưới kênh 23/02/2026 12:58

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh làm rõ vụ phát hiện hai thi thể và xe ô tô dưới kênh.

Ngày 23-2, lãnh đạo UBND xã Bình An, tỉnh Gia Lai cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ phát hiện hai thi thể và một ô tô dưới kênh Văn Phong, xã Bình An.

Đoạn kênh Văn Phong, nơi phát hiện hai thi thể và xe ô tô. Ảnh: TSHT.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể và ô tô trên mặt kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm ngừng cấp nước để tìm kiếm và phát hiện thêm thi thể thứ hai ở gần đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy. Mép bê tông lan can có vết vỡ nghi do phương tiện tông vào trước khi rơi xuống kênh.

Lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã vớt thi thể nạn nhân và ô tô lên bờ để khám nghiệm, điều tra.

Hai nạn nhân được xác định gồm một nam và một nữ. Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát tại TP.HCM.