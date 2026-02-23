Bắt giữ 2 kẻ hành hung cán bộ an ninh cơ sở 23/02/2026 10:49

(PLO)- Sau một vài ngày truy bắt, công an TP Hải Phòng đã bắt được 2 kẻ trong vụ hành hung cán bộ an ninh cơ sở hôm 28 Tết.

Ngày 23-2, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng chính trong vụ hành hung một cán bộ an ninh cơ sở vào dịp Tết vừa qua.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15-2-2026 (tức 28 Tết), tại TDP Đông Tây, Hòa Bình, Hải Phòng, ông VVK (51 tuổi, trú tại địa phương) là cán bộ an ninh cơ sở đã bị một nhóm thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt.

Vụ việc khiến ông K bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Đến ngày 16-2-2026 (29 Tết), gia đình ông K đã đến Công an phường Hòa Bình để trình báo sự việc.

Tạ Huy Hoàng và Đào Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Ngày 19-2-2026 (mùng 3 Tết), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã triệu tập 9 thanh niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, 2 đối tượng có vai trò chính trong vụ án đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP về việc tập trung lực lượng truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP làm việc với 2 thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: CAHP

Đến ngày 22-2-2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 thanh niên gồm Tạ Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng) và Đào Văn Long (24 tuổi, trú tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.