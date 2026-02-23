CSGT làm việc với nhà xe bị tố ‘bỏ mặc 40 khách đói khát’ ở Huế 23/02/2026 15:56

(PLO)- Lực lượng chức năng đã làm việc với nhà xe và ổn định tâm lý cho hành khách sau khi xe khách gặp sự cố hư hỏng nhiều giờ giữa thời tiết nắng nóng ở Huế.

Ngày 23-2, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết vừa tiếp cận, làm việc với tài xế và ổn định tâm lý cho đoàn khách 40 người. Đây là đoàn khách đi trên phương tiện gặp sự cố hư hỏng giữa trời nắng nóng nhiều giờ.

Hình ảnh về chiếc xe khách bị hư hỏng và hành khách ngồi rác rác ở các lùm cây được người dùng chia sẻ lên mạng xã hội.

Trước đó, tài khoản Facebook Thu Thảo đăng dòng trạng thái khẩn thiết cầu cứu cho người thân và hành khách trên chuyến xe này.

Theo phản ánh, xe liên tục hỏng bánh và phải dừng sửa chữa ở khu vực đèo Phước Tượng. Hơn 40 hành khách, bao gồm cả người già và trẻ em rơi vào trạng thái mệt mỏi, sợ hãi.

Người phản ánh cho biết tài xế có thái độ quát tháo, bỏ mặc hành khách chịu đói khát giữa đường vắng. Đồng thời, vị trí xe dừng đỗ nằm ở khúc cua nguy hiểm.

Lực lượng CSGT hỗ trợ nước suối, bánh ngọt cho các hành khách.

Ngay sau khi nắm thông tin, Trạm CSGT Phú Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, xe đã được đưa về gara gần đó. Tổ công tác làm việc với nhà xe và đại diện hành khách để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng.

Theo xác minh, xe gặp sự cố vào khoảng 11 giờ 25 tại khu vực phía Nam đường dẫn hầm Phước Tượng. Đến khoảng 14 giờ 30, nhà xe đưa xe về gara sửa chữa và hành khách được ăn cơm.

Phản hồi của chủ tài khoản Thu Thảo trên mạng xã hội sau khi được lực lượng CSGT hỗ trợ

Để hỗ trợ bà con, Trạm CSGT Phú Lộc đã tặng 2 thùng nước suối cùng bánh ngọt cho hành khách, ưu tiên người già và trẻ nhỏ.

Đơn vị đã yêu cầu nhà xe khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo hành trình. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo sát và cung cấp số điện thoại để hành khách kịp thời phản ánh khi có tình huống phát sinh.