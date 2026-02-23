Tây Ninh: Hơn 1.300 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết 2026 23/02/2026 12:28

(PLO)- CSGT Tây Ninh huy động 100% quân số, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 23-2, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14-2 đến 22-2-2026), lực lượng CSGT Tây Ninh (PC08) đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế tai nạn và không để xảy ra ùn tắc trên địa bàn.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra tốc độ trên các tuyến đường trên địa bàn.

Theo báo cáo, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 8 người, thiệt hại tài sản 99 triệu đồng. So với cùng kỳ Tết năm 2025, giảm 1 vụ (16/17), giảm 2 người bị thương (8/10), số người chết không tăng không giảm (13/13).

Tai nạn phân bố tại nhiều địa bàn như Tân Hòa, Tân Ninh, Nhơn Ninh, Bình Minh, Long An, Tân Lập, Cần Đước, Tân Lân, Thanh Điền, Thủ Thừa, Long Thuận, Long Hoa, Tân Đông, Mỹ Hạnh. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: CATN

Để bảo đảm giao thông thông suốt, PC08 đã triển khai trực 100% quân số vào các ngày cao điểm 27, 28 tháng Chạp và mùng 5, mùng 6 Tết; riêng đêm giao thừa bố trí 100% lực lượng từ 17 giờ ngày 16-2 đến 7 giờ ngày 17-2-2026. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân luồng, kịp thời xử lý vi phạm, phòng chống đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.

Lực lượng CSGT tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết. Ảnh: CATN

Kết quả, lực lượng CSGT tổ chức 520 ca tuần tra kiểm soát với 2.353 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; lập biên bản 1.303 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,427 tỷ đồng; trừ điểm 427 giấy phép lái xe, tước 66 giấy phép, tạm giữ 498 phương tiện (497 mô tô, 1 ô tô).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển ô tô. Ảnh: CATN

Riêng về vi phạm nồng độ cồn, phát hiện 480 trường hợp, phạt 1,885 tỉ đồng, tước 59 giấy phép lái xe, tạm giữ 480 phương tiện. Vi phạm tốc độ 194 trường hợp, phạt hơn 369,5 triệu đồng. Không phát hiện vi phạm ma túy; không xảy ra tụ tập đua xe trái phép.

Lực lượng CSGT phát nước cho người dân đến Lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: CATN

Trên đường thủy nội địa, tổ chức 24 ca tuần tra, kiểm tra 30 phương tiện, không phát hiện vi phạm; tuyên truyền pháp luật cho 642 lượt người. Công tác bảo vệ, dẫn đoàn, bảo đảm an ninh trật tự các điểm bắn pháo hoa và Lễ hội xuân Núi Bà Đen được thực hiện an toàn, thông suốt; cấp phát 20.000 chai nước suối, 20.000 khăn lạnh hỗ trợ người dân.

CSGT túc trực đảm bảo điều tiết giao thông ngày mùng 6 Tết trên quốc lộ N2.

Theo đó, tình hình TTATGT dịp Tết cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài; tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ. Lực lượng CSGT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.