Đặc vụ Mỹ bắn hạ thanh niên mang súng vào khu nghỉ dưỡng của ông Trump 22/02/2026 23:30

(PLO)- Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát hạt Palm Beach, bang Florida đã bắn chết một thanh niên có vũ trang khi người này xâm nhập vào khu vực an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sáng 22-2 (theo giờ Mỹ), Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết cơ quan này phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ) bắn chết một thanh niên có vũ trang, sau khi người này “xâm nhập trái phép vào khu vực an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago”.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida và được bảo vệ nghiêm ngặt, theo đài NBC News. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trump đang ở Nhà Trắng.

Một góc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo nhà chức trách, người đột nhập là một thanh niên da trắng, khoảng 20 tuổi. Người này đã xâm nhập vào khu vực an ninh tại Mar-a-Lago vào khoảng 1 giờ 30 sáng.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 22-2, cảnh sát trưởng hạt Palm Beach – ông Ric Bradshaw cho biết thanh niên này được cho là mang theo một khẩu súng săn và một bình xăng, theo đài CNN.

Theo ông Bradshaw, khi 1 cảnh sát và 2 mật vụ gặp thanh niên, họ đã ra lệnh cho anh ta bỏ các vật dụng đó xuống. Tuy nhiên, thanh niên được cho đã bỏ bình xăng xuống và “giơ súng săn lên tư thế sẵn sàng bắn”.

Cảnh sát và các đặc vụ sau đó đã nổ súng vào người thanh niên. Ông Bradshaw cho biết người này được được xác định đã chết tại hiện trường.

Không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương trong vụ việc trên. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra chi tiết về vụ việc.