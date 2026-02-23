Động đất mạnh 7,1 độ richter ngoài khơi Malaysia

Rạng sáng 23-2 (giờ địa phương) xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ richter ngoài khơi bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo, hãng AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết tâm chấn nằm cách thủ phủ bang ven biển Kota Kinabalu chưa đầy 100 km về phía đông bắc, ở độ sâu 619,8 km. Trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 57 phút (giờ địa phương).
Cơ quan này đánh giá khả năng thương vong hoặc thiệt hại ở mức thấp. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ không phát cảnh báo, cho biết do trận động đất xảy ra ở độ sâu lớn nên không dự kiến có sóng thần.
Cục Khí tượng Malaysia cho biết sẽ “tiếp tục theo dõi sát tình hình”, đồng thời xác định độ lớn của trận động đất là 6,8 độ richter.
Cơ quan này cho biết rung chấn được ghi nhận tại bờ tây bang Sabah và một số khu vực thuộc bang Sarawak.