Nhật ban hành cảnh báo sóng thần sau động đất 6,7 richter 12/12/2025 10:56

(PLO)- Một trận động đất 6,7 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật), chỉ 4 ngày sau trận động đất trước đó, khiến Nhật ban hành cảnh báo sóng thần.

Sáng 12-12 xảy ra một trận động đất có cường độ sơ bộ 6,7 richter tại khu vực đông bắc Nhật, khiến Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) phát cảnh báo sóng thần với độ cao sóng có thể lên tới 1 m, theo hãng tin Reuters.

Vị trí xảy ra động đất ngoài khơi tỉnh Aomori (Nhật) ngày 12-12. Ảnh: CƠ QUAN KHÍ TƯỢNG NHẬT

Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 44 sáng 12-12 (giờ địa phương) ngoài khơi tỉnh Aomori, ở độ sâu 20 km, chỉ vài ngày sau khi một trận động đất mạnh 7,5 độ làm rung chuyển cùng khu vực.

Sau trận động đất cuối ngày 8-12, chính phủ Nhật đã ban hành cảnh báo đặc biệt, yêu cầu cư dân tại nhiều nơi, từ Hokkaido ở phía bắc tới Chiba ở phía đông Tokyo, cảnh giác trước nguy cơ một trận động đất mạnh khác có thể xảy ra trong vòng một tuần.

Rung chấn của trận động đất ngày 12-12 đo được mức 4 trên thang đo 7 cấp của Nhật.

Chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại của trận động đất mới này.